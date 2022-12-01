Заступник головного інженера Запорізької атомної електростанції Юрій Чернічук зрадив Україну й почав співпрацювати з російськими загарбниками, його вже звільнено.

Про це повідомив президент ДП НАЕК “Енергоатом” Петро Котін у своєму зверненні до працівників ЗАЕС.

“Шановні колеги, наші мужні атомники незламної української ЗАЕС! Пишаюся вами й вкотре уклінно дякую за ваші силу, мудрість та мужність. Із сумом маю констатувати черговий удар під дих вітчизняній енергетиці загалом та Запорізькій атомній станції зокрема, Юрій Чернічук, заступник головного інженера ЗАЕС, який під час широкомасштабної війни виконував його обов’язки, зрадив Україні та перейшов на бік ворога”, – розповів Петро Котін.

Котін також додав, що замість того, щоб докладати всіх зусиль для якомога швидшого звільнення станції, Чернічук вирішив допомагати російським окупантам легалізувати її злочинне захоплення і тепер підбурює до цього інших атомників.

Щодо самого Юрія Чернічука, то його вже звільнено з “Енергоатому”.

“Рано чи пізно він за все відповідатиме перед законом та перед людьми. Він свою долю вирішив, а ваша доля – у ваших руках”, – зауважив президент підприємства.

Крім того, Петро Котін закликав співробітників ЗАЕС не робити помилок, з якими потім доведеться жити.

“Не припустіться жахливої помилки, ціною якої буде майбутнє ваше та ваших близьких. Росію скоро виженуть, а з печаткою зрадника доведеться жити до скону. Цього не має статися! Жодних контрактів з ворогом, жодної допомоги окупантам! ЗАЕС – це Україна! Наближаємо перемогу разом”, – підсумував президент ДП НАЕК “Енергоатом”.