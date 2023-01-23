Про це повідомляє “Українська правда”.

За даними цього інтернет-ЗМІ, на початку осені вони отримали анонімне повідомлення про те, що нардеп Халімон придбав маєток на Печерську. Проте тоді перевірити інформацію не вдалося, оскільки онлайн-реєстр речових прав було закрито після початку повномасштабного вторгнення Росії, як і електронні декларації.

Однак, повідомляється, що нещодавно “УП” все ж вдалося дізнатися, яка нерухомість офіційно значиться у власності депутата Халімона. Виявилось, що нового маєтку на Печерську – немає в списку.

Отримавши доступ до закритого реєстру, вдалося встановити, кому ж належить нерухомість за цією адресою. Новою власницею маєтку стала Котеленець Анастасія Миколаївна.







Заступник голови фракції «Слуга народу» Павло Халімон пів року приховував купівлю маєтку вартістю десятки мільйонів гривень // 5 фото За даними “УП”, за адресою, наданою анонімним джерелом, кореспонденти видання побачили там заступника керівника голови парламентської фракції “Слуга народу” Павла Халімона.

“Ми приїхали до маєтку о восьмій ранку. А депутат Халімон залишив будинок тоді, коли державні мужі мають збиратися на обідню перерву. Щоб зняти всі питання щодо того, хто ж мешкає у маєтку на Печерську, ми приїхали до маєтку знову. Цього разу ми побачили тут молоду жінку, схожу на Анастасію Котеленець, з маленькою дитиною. І, власне, самого “слугу народа” Халімона, який у п’ятницю близько третьої години приїхав до будинку і більше нікуди не виїжджав”, – повідомляють ЗМІ.

За допомогою джерел у правоохоронних органах журналістам вдалося одержати договір купівлі-продажу цього маєтку.

Відповідно до цього документа, будинок разом із земельною ділянкою площею в 10 соток коштував 10 мільйонів 300 тисяч гривень, із яких вартість будинку становила 6,5 мільйона гривень, а ділянки – 3,8 мільйона гривень.

За даними “УП”, продавець – архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко – у документі засвідчив, що зазначену в договорі ціну продажу він вважає вигідною для себе, у той час як будинки поблизу Ботанічного саду аналогічної площі коштують близько 50–60 мільйонів гривень.

Отже, нардепу вдалося придбати маєток на Печерську в п’ять-шість разів дешевше за вартість маєтків аналогічної площі на тому ж таки Печерську.

Звернення за коментарями до продавця маєтку, пана Драбинка, і до самого народного депутата Павла Халімона, і до Анастасії Котеленець нічого встановити не допомогли. Говорити погодився лише Драбинко і повідомив, що “отримана ціна є комерційною таємницею“.