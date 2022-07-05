Народний депутат Верховної Ради VIII скликання, депутат Київської міської ради та заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов повідомив про виїзд до США, де він рік буде навчатись на факультеті державного управління Гарвардського університету.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Усов наголосив, що аплікаційні документи подавав ще у 2021 році. Ці дії були скоординовані з багатьма особами, зокрема і з мером Києва та головою КМДА Віталієм Кличком, який став одним із трьох його рекомендаторів у Гарвард.

Однак лист про зарахування на Магістратуру з Публічного Управління (MPA) та повідомлення про призначення стипендії на навчання Костянтин Усов отримав від Університету в березні 2022, тобто після повномасштабного вторгнення РФ та запровадження Україні воєнного стану.

У той час у Києві активно займались укріпленням оборони столиці, а в Київській області окупанти чинили звірства.

“У Києві лишалося всього 700 тисяч мешканців з 4 млн, роботи по військовій лінії було дуже багато, і кожний працівник військової адміністрації реально працював на межі. Зрозуміло, я не бачив тоді варіанту серйозно розглядати запрошення їхати кудись за межі країни”, – наголосив Усов.

Оскільки станом на сьогодні ситуація в українській столиці більш спокійна, Усов ухвалив рішення поїхати на навчання до США. Рішення було ухвалено після розмов з командою у Київраді, Віталієм Кличком, українським МЗС та посольством США.

У Гарварді він навчатиметься у період 2022/2023 навчального року, а не роком пізніше, як це планувалось спочатку.

“Бо за рік, після перемоги, ми почнемо вибудовувати зовсім іншу країну. І нам точно знадобляться нові підходи, знання й навички, якими світ готовий з нами ділитися на базі таких закладів як Harvard University”, – додав Усов.

Він наголосив, що профільний підрозділ Міноборони України підписав спеціальний дозвіл на перетин українського кордону.

Усов додав. що поки буде навчатись у Гарварді, збереже свою посаду заступника Кличка у КМДА, про що мер Києва повідомив команду.

Він подякував Українській державі за довіру та наголосив, що попереду його чекає не просто рік навчання, а “адвокація інтересів України на всіх рівнях та майданчиках”, які будуть доступними.

За словами Усова, Гарвардський університет – це місце, наповнене низкою американських посадовців різних рівнів.

“Україна буде Зі мною та За мною – на кожній зустрічі. А кожна кооперація, кожне партнерство, які вдасться побудувати, – будуть Для України. Разом зробимо все, щоби московська орда програла. Вірю в ЗСУ. Вірю в наш непереможний народ. Вірю в Україну. Не перемикайтесь. Я повернусь з дечим важливим”, – резюмував він.