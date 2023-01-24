Заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу щодо закупівлі продуктів для харчування українських військових за завищеними цінами.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення українських військових, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування.

Це прохання підтримав міністр оборони.

“Не зважаючи на те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява В’ячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісла”, — йдеться в повідомленні.

У відомстві запевнили, що Шаповалов “працював на ділянці з максимальною відповідальністю, де проблеми накопичуватися десятиліттями”, проте завдяки його роботі “проведено демонополізацію послуги харчування ЗСУ”.