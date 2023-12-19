Заступник голови Національної поліції Дмитро Тишлек подав у відставку: наразі триває розслідування щодо російських паспортів у його дружини та тещі

Про це він повідомив у коментарі «РБК-Україна»

«Я вирішив написати рапорт про звільнення з посади заступника голови Нацполіції за власним бажанням. Подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке, нагадаю, було розпочато саме за моєю заявою, і перевірки НАЗК», — сказав Тишлек.

Глава МВС Ігор Клименко у коментарі «РБК-Україна» сказав, що рапорт на звільнення прийнято. Клименко підписав наказ.

Що передувало?

Журналісти Bihus.Info у жовтні виявили, що дружина й теща заступник голови Національної поліції Дмитра Тишлека мають російські паспорти, від яких вони не відмовились навіть після початку повномасштабного вторгнення.

Після цього Тишлек заявив, що факти з його біографії «були викривлені». Він ініціював стосовно самого себе розслідування у Державному бюро розслідувань, щоб правоохоронці перевірили оприлюднені дані.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що Тишлек був відсторонений від виконання службових обов’язків із 28 жовтня до 28 листопада на час проведення службового розслідування, писало видання «Цензор.НЕТ».

А 29 листопада він повернувся до виконання службових обов’язків. В МВС кажуть, що службове розслідування не встановило «фактів, які б свідчили про наявність зв’язків Тишлека з будь-якими кримінальними авторитетами, зокрема, згадуваними в журналістському розслідуванні».