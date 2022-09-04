4 вересня українські військові встановили прапор України в селищі Високопілля, що на Херсонщині. Наразі інформацію у Генеральному штабі ЗСУ не підтвердили.

Світлину оприлюднив заступник голови ОП президента Кирило Тимошенко.

Вранці 4 вересня в мережі почали поширювати світлину, поширюють фото, на якому український прапор військові встановлюють на будівлі у Високопіллі. Користувачі соцмереж зазначали, що на фото дах місцевої лікарні.

Водночас у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ звільнення Високопілля не згадувалося.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача зауважив, що “українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву”.

Пропагандисти РФ підтверджували, що їхні сили “залишили селище”.

Росіяни окупували Високопілля 16 березня. Вже наприкінці червня до селища наблизилися українські війська, там проходила лінія фронту.