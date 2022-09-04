Світлину оприлюднив заступник голови ОП президента Кирило Тимошенко.
Вранці 4 вересня в мережі почали поширювати світлину, поширюють фото, на якому український прапор військові встановлюють на будівлі у Високопіллі. Користувачі соцмереж зазначали, що на фото дах місцевої лікарні.
Водночас у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ звільнення Високопілля не згадувалося.
Своєю чергою, президент Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача зауважив, що “українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву”.
Пропагандисти РФ підтверджували, що їхні сили “залишили селище”.
Росіяни окупували Високопілля 16 березня. Вже наприкінці червня до селища наблизилися українські війська, там проходила лінія фронту.
- Україна бачить багато способів завдати шкоди РФ в Херсонському наступі. За оцінками експертів, серія невеликих боїв більш вірогідна, ніж масована атака, оскільки Київ захищає свої війська.
- Триває сто дев’яносто третя доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ. Ворог веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА, здійснює пошук слабких місць у нашій обороні, намагається покращити тактичне положення.
- Протягом доби, 3 вересня, Збройні сили України ліквідували майже пів тисячі російських окупантів.
- У російських військових виникла проблема невиплати заробітної плати у повному обсязі. Це посилює ефект, створений втомою та бойовими втратами після половини року широкомасштабної агресії РФ проти України.
- Російських новачків, яких російське командування перекинуло на нульові позиції, не оснастили нічим – ні одягом, ні необхідними речами, ні адекватною зброєю.