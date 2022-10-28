За інформацією журналістів-розслідувачів, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко їздить автомобілем, який передали Україні для гуманітарних цілей.

Про це йдеться у сюжеті BIHUS info.

За даними журналістів, мовиться про позашляховик Chevrolet Tahoe. Це авто передала Україні компанія General Motors, і його повинні були використовувати, аби вивозити українців із зони активних бойових дій та для інших гуманітарних місій.

Однак, на даний час авто знаходиться у користуванні заступника Андрія Єрмака.

Зазначається, що Тимошенко – як заступник голови ОПУ – часто їздить різними регіонами країни. Для цих поїздок він найчастіше використовує автомобіль Chevrolet Tahoe чорного кольору.

Журналісти наголосили, що ці позашляховики неможливо вільно придбати в українських автосалонах, адже їх привозять лише під замовлення.

Весною цього року компанія General Motors подарувала Україні 50 таких автівок. Всі вони призначалися для гуманітарної роботи.

Як наголосили журналісти, посадовці просили автомобілі саме для гуманітарних місій, а не для виконання службових обов’язків.

Журналістам також не вдалось знайти доказів, що авто, яким користується Тимошенко, належить до іншої партії автомобілів чи було закуплено органами влади окремо.

Варто зауважити, що Кирило Тимошенко не заперечує, що їздить на Chevrolet Tahoe, який перебуває на балансі Державного управління справами. Він також підтвердив, що це те авто, яке Україні передали з General Motors.

За словами Тимошенка, авто він використовує для поїздок українськими регіонами, зокрема на деокуповані території, і таким чином наїздив вже майже 40 000 км.

Водночас журналістам вдалось зафіксувати, що цей автомобіль Тимошенко використовує і для поїздок Києвом, зокрема з дому на роботу.