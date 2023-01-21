Про це Медведєв написав у своєму Telegram.
“Боррель…згадав, що наша країна перемогла Наполеона і Гітлера. Відповідно, укронацисти й Західна Європа — прямі спадкоємці тих, хто воював із Росією”, — зазначив заступник голови Радбезу РФ.
За його словами, росіяни нібито “воюють із Заходом”, а чинна війна є так званою “новою Вітчизняною”. Крім того, Медведєв вважає, що РФ “переможе”, “як у 1812 і 1945-му”.
Нагадаємо, що раніше він попередив НАТО, що поразка Росії в Україні може спровокувати ядерну війну. Заява Медведєва була зроблена напередодні зустрічі союзників України для обговорення постачання Києву додаткової зброї.
- Американський мільярдер, винахідник і власник соцмережі Twitter Ілон Маск відреагував на прогнози експрезидента РФ й агресивного українофоба Дмитра Мєдвєдєва. Маск відповів на твіт росіянина словами “епічний тред!”.
- Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв приїхав до столиці Китаю, аби зустрітися з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Серед тем для обговорення зокрема була й повномасштабна російсько-українська війна.