Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що повномасштабна російсько-українська війна Росії проти України є для росіян нібито "новою Вітчизняною".

Про це Медведєв написав у своєму Telegram.

“Боррель…згадав, що наша країна перемогла Наполеона і Гітлера. Відповідно, укронацисти й Західна Європа — прямі спадкоємці тих, хто воював із Росією”, — зазначив заступник голови Радбезу РФ.

За його словами, росіяни нібито “воюють із Заходом”, а чинна війна є так званою “новою Вітчизняною”. Крім того, Медведєв вважає, що РФ “переможе”, “як у 1812 і 1945-му”.

Нагадаємо, що раніше він попередив НАТО, що поразка Росії в Україні може спровокувати ядерну війну. Заява Медведєва була зроблена напередодні зустрічі союзників України для обговорення постачання Києву додаткової зброї.