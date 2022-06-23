#Букви розповідають деталі скандалу тривалістю понад півтора місяця, у який виявились втягнутими громадська організація Центр протидії корупції, активіст та учасник російсько-української війни Сергій Стерненко та заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Ще 5-6 квітня Центр протидії корупції опублікував дописи, у яких згадувався заступник голови Офісу Президента Олег Татаров. За словами ЦПК, останній нібито був причетний до втечі Віктора Медведчука напередодні повномасштабного російського вторгнення (згодом того затримала СБУ), а також ексзаступника керівника Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова та його сина, місцеперебування яких на цей час невідоме.

Крім того, у Центрі протидії корупції звинуватили Олега Татарова у спробах зняти арешт з рахунків Миколаївського глиноземного заводу, який належить холдингу “Русал” російського олігарха Олега Дерипаски.

Олег Татаров згадані звинувачення ніяк не коментував. Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк 13 квітня у програмі Свобода Live розповів, що Татаров дійсно координує роботу правоохоронної системи.

Понад місяць потому згадані звинувачення з боку ЦПК прокоментував Кирило Молчанов – політичний коментатор, що нерідко виступав на проросійських підсанкційних каналах, які пов’язували з Віктором Медведчуком, щодо якого, своєю чергою, США застосували санкції з 2014 року.

Також Молчанов був заступником директора Українського інституту аналізу та менеджменту політики, видання Тексти включило його до бази замовних псевдосоціологів.

У своєму дописі Кирило Молчанов стверджував, що йому відомо про “заяву про наклеп”, нібито подану Олегом Татаровим у відповідь на критику з боку Центру протидії дезінформації. Таку реакцію Молчанов назвав правильною, оскільки, на його думку, “влада повинна відповідати на наклеп і спроби дестабілізації”, додавши, що “сильна влада – це сильна Україна”.

Слід зазначити, що Кримінальний кодекс України не передбачає можливості притягнення до кримінальної відповідальності за наклеп, подібні справи можуть розглядатись лише в порядку цивільного судочинства на принципу основі змагальності сторін у доведенні своїх позицій.

У коментарі до цього допису активіст та військовий Сергій Стерненко нагадав Кирилу Молчанову про поширення ним проросійської пропаганди та зазначив, що “після перемоги той буде покараний, як і Татаров”. На коментар автор оригінального допису ніяк не відповів.

Наступного, після допису Кирила Молчанова та коментаря Сергія Стерненка, дня на анонімному Telegram-каналі “Инсайдер UA” з’явилась публікація зі скриншотом коментаря Стерненка (але без оригінального допису Молчанова) і текстом, в якому йшлось про те, що Сергій Стерненко начебто погрожує Олегу Татарову та “розхитує країну зсередини”.

Окрім цього, у публікації йшлося про те, що Олег Татаров нібито командував обороною Києва під час найгарячіших боїв початку повномасштабного вторгнення РФ і особисто захищав місто. Натомість Стерненка Telegram-канал звинуватив у тому, що той “у чистій формі спить в окопах”.

Слід зазначити, що, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, у перші дні повномасштабного російського вторгнення командувачем обороною Києва був генерал-полковник Олександр Сирський, а комендантом оборони міста – Герой України, полковник Сергій Собко. Згодом командувачем угруповання сил і засобів оборони Києва було призначено генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

У відповідь на публікацію в анонімному Telegram-каналі “Инсайдер UA” Сергій Стерненко опублікував блог на сайті видання Цензор.нет, у якому зазначив про те, що Олег Татаров “у дні вбивств Небесної Сотні як представник МВС казав, що люди вбили себе самі”.

Йдеться про події 18 лютого 2014 року, коли розгорталась найгарячіша фраза протистояння між учасниками Революції Гідності та силовиками режиму Януковича. Олег Татаров, який тоді обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС України, на брифінгу звинуватив учасників Революції Гідності у скоєнні численних злочинів, зокрема, зберіганні вогнепальної зброї, захопленні працівників правоохоронних органів, спрямуванні автомобіля “КрАЗ” у натовп, захопленні посольства Канади тощо.

Згодом ці звинувачення не підтвердились. Пізніше, після призначення на посаду заступника голови Офісу президента, Олег Татаров стверджував, що “злочинцями нікого не називав в житті”, хоча на 3-ій хвилині відео з пресконференції про події в центрі Києва 18 лютого 2014 року можна почути саме ці слова від нього.

Незадовго до тих подій Олегу Татарову було присвоєно звання “Заслужений юрист України”, відповідне рішення за підписом Віктора Януковича опублікував проєкт “Схеми” Радіо Свобода. Подання щодо присвоєння звання Татарову було підписане тодішнім міністром МВС Віталієм Захарченком, який, як і Янукович, втік до Росії.

Також Стерненко нагадав про кримінальну справу, учасником якої був Татаров і яку, за словами Стерненка, “генеральна прокурорка Ірина Венедіктова забрала у бюро” (НАБУ – ред.). У цій справі заступника керівника ОП Олега Татарова звинувачували у тому, що він раніше як топпосадовець державного підприємства “УкрБуд” був “причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі неправдивого письмового висновку судового експерта” у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України. Разом з Татаровим підозру тоді отримав і експрезидент корпорації “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась.

Свою винуватість у скоєнні інкримінованого злочину Олег Татаров заперечував, вимагаючи від НАБУ надати докази його вини. Згодом справу закрила прокуратура за рішенням Шевченківського райсуду Києва, через закінчення строків проведення досудового слідства. Перед цим, за рішенням очільниці Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової, справу Татарова було передано від НАБУ до СБУ, у відповідь на що Національне антикорупційне бюро звинуватило Офіс генпрокурора у втручанні в розслідування та порушенні закону щодо правил підсудності.

Стерненко також зауважив, що публікація в анонімному Telegram-каналі “цілком збігається із меседжем Арестовича — “активісти зло, вони вороги, треба активістів знищити”, додавши, що той, хто минулого разу воював проти громадянського суспільства, “сидить у Ростові зараз”. Нагадаємо, нещодавно радник голови Офісу президента Олексій Арестович розкритикував активістів у своєму дописі на Facebook.

#Букви звернулись за коментарем до Сергія Стерненка щодо його допису, однак відповіді поки що не отримали.

Публікацію у блозі Сергія Стерненка Олег Татаров наразі ніяк не прокоментував. У його Telegram-каналі, де він раніше коментував ті чи інші публікації у ЗМІ, фігурантом яких був, останній допис датовано 4 лютого 2021 року.

Допис в анонімному Telegram-каналі щодо Сергія Стерненка також прокоментував голова правління ЦПК Віталій Шабунін. Він також акцентував на тому, що вважає цей допис складовою кампанії, спрямованої проти «активної частини суспільства», а також закликав «притомну частину команди президента» «зупинити цю історію зараз же», пообіцявши після 24 червня розповісти про «спецоперацію», яку Олег Татаров нібито провів задля «збиття консенсусу при голосуванні ЄС за наше кандидатство».