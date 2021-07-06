Про це у Facebook повідомив народний депутат від “Європейської Солідарності” Володимир А’рєв.

“Судді Соколову подзвонив близький до Портнова заступник керівника Офісу президента Смірнов і вимагав від імені Зеленського жорстких рішень у запобіжних заходах стосовно генерала Павловського і Шандри”, – заявив нардеп.

Ар’єв зазначив, що Офіс генпрокурорки вимагає посадити бойового генерала і посадовця МО за ґрати із заставою 440 млн гривень.

“Цікаво, що та сама прокуратура вимагала у справі держзради Медведчука заставу у 300 мільйонів, а закінчилося лише домашнім арештом підозрюваного у держзраді!” – наголосив депутат.

Також Ар’єв нагадав: коли Медведчук у 2017 розпочав проти нього судовий процес, то він подавав позов і забирав його з Печерського суду доти, доки система не визначила суддею саме Соколова.

“І, звісно, Соколов максимально швидко ухвалив рішення на користь Медведчука”, – додав Ар’єв.