Заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква заперечив нещодавню заяву радника керівника ОПУ Михайла Подоляка про те, що контрнаступ Збройних сил України вже розпочався.

Джерело: Ігор Жовква в етері Bloomberg Television.

Ігор Жовква запевнив, що очікуваний контрнаступ Збройних сил України проти російських військ дасть результати – і розпочнеться, як тільки країна отримає необхідну зброю від союзників.

“Ми й надалі будемо готувати контрнаступ”, – заявив Ігор Жовква. Також він нагадав про постачання Україні далекобійної артилерії, боєприпасів і бойових танків.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк італійському телеканалу Rai заявив про те, що контрнаступ ЗСУ вже триває.

“Вже кілька днів триває контрнаступ, бойові дії розтягнулися на фронті 1,5 тис. км”, – сказав Подоляк.

Згодом після цієї заяви Михайло Подоляк уточнив, що контрнаступ не буде “одноразовим заходом”, який розпочнеться о конкретній годині, а складатиметься з “десятків різних дій”.

Зазначимо, що, відповідаючи на запитання телеведучої Bloomberg Television, Ігор Жовква висміяв заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який 23 травня сказав, що Україна не зможе здобути перемоги у війні з Росією.

“Можливо, я щось упустив, але, можливо, прем’єр-міністр став дуже хорошим військовим експертом”, – сказав заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.