За словами заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, наступного року врожай в Україні скоротиться на 40%. Причина — широкомасштабна військова агресія з боку Росії.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN.

В інтерв’ю телеканалові Тарас Висоцький заявив, що наступного року врожай в Україні може скоротитися на 35–40%. За його словами, Україна (тимчасово – ред.) втратила близько 25% орних земель.

Також Висоцький додав, що близько 500 тисяч тонн зерна у країни вкрали окупанти.

Раніше очільник МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Україну в мінуванні акваторії портів, через що тепер нібито неможливо вивезти зерно.

Висоцький спростував цю заяву, наголосивши, що проблема – в російських кораблях, а не в Україні. Вони, за його словами, наразі не дають можливості безпечно утримувати цивільні судна в українських портах. Заступник міністра зауважив, що допоки Україна не отримає гарантії від міжнародних партнерів, експорт зерна буде неможливим. Задля швидкого розмінування необхідне завершення війни або припинення вогню, додав Висоцький.

Як повідомив Висоцький, Україна готова виконати всі зобов’язання щодо постачання товарів для підтримання міжнародної продовольчої безпеки. Однак РФ для цього має зупинити війну.