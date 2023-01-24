Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Іван Лукеря написав заяву на звільнення з посади.

Про це він повідомив у Facebook.

Лукеря зазначив, що рішення ухвалив ще на початку року, однак звільнення затягнулося до кінця січня: “Що далі – оголошу незабаром”, – додав він.

Зауважимо, що Лукеря відповідав за реалізацію державної політики у сфері регіонального розвитку.

Раніше Кабінет Міністрів України звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Рішення було ухвалено після скандалу з хабарем.

Лозинського викрили співробітники НАБУ та САП. Згідно з розслідуванням, співробітники припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. Серед злочинної групи були заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.