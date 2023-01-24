Про це він повідомив у Facebook.
Лукеря зазначив, що рішення ухвалив ще на початку року, однак звільнення затягнулося до кінця січня: “Що далі – оголошу незабаром”, – додав він.
Зауважимо, що Лукеря відповідав за реалізацію державної політики у сфері регіонального розвитку.
Раніше Кабінет Міністрів України звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Рішення було ухвалено після скандалу з хабарем.
Лозинського викрили співробітники НАБУ та САП. Згідно з розслідуванням, співробітники припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. Серед злочинної групи були заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.
- 21 січня стало відомо про затримання Василя Лозинського, виконувача обов’язків міністра розвитку громад та територій України.
- В українських ЗМІ поширилася інформація, що Міністерство оборони підписало контракт на закупівлю продуктів, де деякі з них коштують дорожче, аніж у супермаркетах. Відомство назвало інформацію введенням в оману та маніпуляцією.