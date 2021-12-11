На блокпості при в’їзді в Донецьку область заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив з правоохоронцями, оскільки його автомобіль зупинили та попросили надати документи.

Відповідне відео виклали у Youtube-канал “Остання крапля”.

Гогілашвілі обурився, що силовики попросили показати документи, а також, що його не впізнали.

Далі урядовець почав погрожувати.

“Єдиний заступник міністра, з таким є**ом, як у мене, він лише один. Я три роки вже заступник міністра! Три роки! І сумно, що ти не знаєш… Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде… Я вважаю неправильним те, що ти не знаєш заступника міністра внутрішніх справ в обличчя! Повне невиконання субординації! Я не повинен тут, б** витрачаючи час та пояснювати тобі, що я заступник міністра!… Що у вас в голові, б**?”, – сказав Гогілашвілі.

На інцидент миттю зреагували.

Співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко повідомила, що “ЄС” вимагає негайної відставки заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі, який дискредитує міністерство і дозволив собі хамську поведінку і нецензурну лайку до поліціянтів, що сумлінно виконували свою роботу в зоні ООС – на території, що потребує особливої уваги до законності та правопорядку.

“Наша фракція покладає повну відповідальність за дії цієї особи на Зеленського, за вказівкою якого було призначено замміністра як близького знайомого президента. “Кумівство в дії — ось що ми бачимо на цьому ганебному відео”, — прокоментувала Геращенко скандальне відео.

Депутатка від “ЄС” Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила, що така поведінка заступника міністра показує всю “новизну Зеленського”.

“Хамство, зверхність, кумівство – ось вся новизна Зеленського і тих, кого він з собою привів.Маємо чітку вимогу до влади – негайного звільнення такого непотребу з високих кабінетів!”, – написала вона.

Офіційний коментар дав і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

“Через події на блокпості в Донецькій області за участю заступника міністра Олександра Гогілашвілі мною ініційовано перед прем’єр-міністром України та урядом питання про проведення дисциплінарного провадження, під час якого мають бути встановлені всі обставини та зроблені висновки”, – написав він у Facebook

Очільник МВС зазначив, що підписав подання уряду, яким пропонує відсторонити Гогілашвілі від посади.