Заяву дипломат опублікував у Twitter.

“Подав у відставку. Чому? Прийде час, розповім. Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені. Честь маю!”, – йдеться у дописі дипломата.

Інших подробиць Божок не надав.

Єгор Божок народився 6 вересня 1980 року в Києві. Працював у департаменті контролю над озброєннями та військово-технічного співробітництва Центрального апарату МЗС України. Був секретарем із політичних питань Місії України при НАТО у Брюсселі, а також секретарем департаменту НАТО центрального апарату МЗС України. Потім працював начальником відділу юстиції, свободи та безпеки департаменту Європейського Союзу Центрального апарату МЗС України, радником-посланцем та заступником голови Місії України при НАТО.

У вересні 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко призначив Єгора Божка головою Служби зовнішньої розвідки України. Тоді президент висловив упевненість, що це призначення надасть імпульсу розвитку відомства.

14 березня 2019 Петро Порошенко звільнив Єгора Божка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).

Після звільнення з посади голови СЗР Божка призначили заступником міністра закордонних справ України.