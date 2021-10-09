Про це повідомив адвокат Нарімана Джелялова Миколай Полозов.
Як сповіщалося, на початку вересня окупаційна влада висунула Джелялову звинувачення. Його підозрюють у скоєнні диверсії в складі організованої групи. Ці звинувачення підпадають під п. “а”, частини 2 ст. 281 УК РФ і передбачають покарання у вигляді від 12 до 20 років позбавлення волі. А також звинувачують у незаконному придбанні, передаванні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв у складі організованої групи за частиною 4 ст. 222.1 УК РФ. За це йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.
8 жовтня адвокат Миколай Полозов повідомив про те, що Нарімана Джелялова перевели з Сімферопольського СІЗО, де він утримувався останній місяць, до одного з відділень Кримської Республіканської психіатричної лікарні. Він зазначив, що це відділ, де проводиться стаціонарна психологічно-психіатрична експертиза для затриманих.
Після того, як стало відомо про місцезнаходження Нарімана Джелялова, його негайно відвідала адвокатка Еміне Авамілєва. Психологічно-психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів.
За словами юриста, раніше Джелялов відмовився проходити психіатричну експертизу, оскільки причин для її призначення не було.
Полозов пояснив, що відповідно до п. 3 ст. 196 Кримінального кодексу РФ, призначення та проведення експертизи обов’язкове, коли виникає сумнів в осудності підсудного в кримінальному судочинстві.
Як правило, такі сумніви виникають, коли особа вже лікувалась в психіатричній клініці раніше, отримувала травми черепа, навчалась у закладі для людей із затримкою або відставанням у психічному розвитку, коли помічають дивацтва у діях та висловлюваннях, що свідчать про можливий психічний розлад або ж коли особа сама висловлюється про болючі (психопатологічні) переживання тощо.
“Я думаю кожному має бути очевидно, що Наріман Джелялов під цей опис зовсім не підходить. Таким чином, жодних підстав поміщати його в психіатричну лікарню не має. В такому випадку жодних інших причин прийняття слідчим рішення про направлення Нарімана Джелялова на психіатричну експертизу, крім як застосування каральної практики, припустити неможливо”, – зазначив Миколай Полозов.
Він наглосив, що захист оскаржуватиме незаконне процесуальне рішення слідства про направлення Нарімана Джелялова в стаціонар психіатричної клініки.
- Нагадаємо, що 4 вересня російські окупанти в Криму затримали заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і звинуватили його у диверсії. Аналогічні звинувачення окупанти висунули й чотирьом іншим затриманим кримським татарам. Один з них, Асан Ахтемов, є родичем першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової. На її переконання, ці репресії є помстою за “Кримську платформу”.