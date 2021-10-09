В анексованому Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова помістили в психіатричну лікарню нібито для проведення експертизи. Захист вважає, що це форма тиску на підсудного.

Про це повідомив адвокат Нарімана Джелялова Миколай Полозов.

Як сповіщалося, на початку вересня окупаційна влада висунула Джелялову звинувачення. Його підозрюють у скоєнні диверсії в складі організованої групи. Ці звинувачення підпадають під п. “а”, частини 2 ст. 281 УК РФ і передбачають покарання у вигляді від 12 до 20 років позбавлення волі. А також звинувачують у незаконному придбанні, передаванні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв у складі організованої групи за частиною 4 ст. 222.1 УК РФ. За це йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

8 жовтня адвокат Миколай Полозов повідомив про те, що Нарімана Джелялова перевели з Сімферопольського СІЗО, де він утримувався останній місяць, до одного з відділень Кримської Республіканської психіатричної лікарні. Він зазначив, що це відділ, де проводиться стаціонарна психологічно-психіатрична експертиза для затриманих.

Після того, як стало відомо про місцезнаходження Нарімана Джелялова, його негайно відвідала адвокатка Еміне Авамілєва. Психологічно-психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів.

За словами юриста, раніше Джелялов відмовився проходити психіатричну експертизу, оскільки причин для її призначення не було.

Полозов пояснив, що відповідно до п. 3 ст. 196 Кримінального кодексу РФ, призначення та проведення експертизи обов’язкове, коли виникає сумнів в осудності підсудного в кримінальному судочинстві.

Як правило, такі сумніви виникають, коли особа вже лікувалась в психіатричній клініці раніше, отримувала травми черепа, навчалась у закладі для людей із затримкою або відставанням у психічному розвитку, коли помічають дивацтва у діях та висловлюваннях, що свідчать про можливий психічний розлад або ж коли особа сама висловлюється про болючі (психопатологічні) переживання тощо.

“Я думаю кожному має бути очевидно, що Наріман Джелялов під цей опис зовсім не підходить. Таким чином, жодних підстав поміщати його в психіатричну лікарню не має. В такому випадку жодних інших причин прийняття слідчим рішення про направлення Нарімана Джелялова на психіатричну експертизу, крім як застосування каральної практики, припустити неможливо”, – зазначив Миколай Полозов.

Він наглосив, що захист оскаржуватиме незаконне процесуальне рішення слідства про направлення Нарімана Джелялова в стаціонар психіатричної клініки.