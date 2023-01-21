Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Facebook.
Зазначається, що Лозинського затримали через розкрадання бюджетних коштів.
НАБУ провело обшуки та затримали заступника міністра, пишуть у Мінінфраструктури з посиланням на дані отримані ЗМІ.
Також запевняється, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України надає повне сприяння слідству.
Василя Лозинского звільнять із займаної посади. Наразі відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано Віцепрем’єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим.
- ДБР затримало одного із заступників начальника департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, який систематично брав хабарі від приватних автобусних перевізників столиці.
- Обвинувальний акт щодо народного депутата України Олександра Трухіна за спробу підкупу патрульних поліції на Бориспільській трасі поблизу Києва Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду.
- Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили трьох мешканців Одеської області, які за хабар у розмірі 12 тисяч доларів звільняли від служби чоловіків призовного віку та переправляли через кордон.