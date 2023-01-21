21 січня стало відомо про затримання Василя Лозинського виконувача обов'язків Міністра розвитку громад та територій України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Facebook.

Зазначається, що Лозинського затримали через розкрадання бюджетних коштів.

НАБУ провело обшуки та затримали заступника міністра, пишуть у Мінінфраструктури з посиланням на дані отримані ЗМІ.

Також запевняється, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України надає повне сприяння слідству.

Василя Лозинского звільнять із займаної посади. Наразі відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано Віцепрем’єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим.