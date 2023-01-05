Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.



Зазначається, що затримано та повідомлено про підозру одному з заступників голови Одеської обласної військової адміністрації за фактом шахрайства та одержання неправомірної вигоди.

Підозрюваний запропонував керівнику структурного підрозділу облдержадміністрації за 35 тисяч доларів США закрити кримінальне провадження щодо нього за фактом привласнення державного майна. У такий спосіб, заступник голови облдержадміністрації обіцяв “розв’язати” питання з правоохоронцями.

Проте, правоохоронці затримали посадовця після одержання частини неправомірних коштів у розмірі 27 тисяч доларів США. Зараз вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

“Під час обшуків за місцем роботи, вдома та в автомобілі підозрюваного виявлено та вилучено кошти в іноземній валюті, золоті злитки й монети. Наразі на розгляді суду перебуває клопотання прокурора щодо накладення арешту на вилучене майно”, – йдеться в повідомленні.