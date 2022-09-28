Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
У суді доведено, що у липні 2021 року мешканець міста Амвросіївка Донецької області уклав контракт на “службу” у так званому “2-му АК народної міліції ЛНР”. До лав незаконного збройного формування окупаційної адміністрації РФ він вступив відразу після закінчення військового вишу в окупованому Донецьку.
За даними Офісу генпрокурора, загарбник організовував роботу з підготовки підрозділу для збройного опору силам ООС: несення служби у добових нарядах та виїзд на лінію бойового зіткнення з українською армією, транспортування військової техніки до місця дислокації роти.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заступник командира роти окупаційної армії РФ воював у Луганській області. Проте у липні 2022 року засуджений отримав поранення під час боїв на Донеччині, військовослужбовці Збройних сил України взяли його у полон.
Варто зазначити, що у Київській області Служба безпеки встановила особи п’ятьох росіян, які вчиняли воєнні злочини на території регіону. 25 лютого цього року вони розстріляли 10 цивільних автомобілів з мирними жителями Гостомеля під час тимчасової окупації селища.
За даними слідчих, потерпілі намагались евакуюватись із зони бойових дій у напрямку Києва. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще шестеро – отримали важкі поранення.
До вчинення злочину причетні підрозділи зведеного загону Росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька, а також мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) по Красноярському краю. Згодом не виконавши завдання Кремля щодо захоплення Києва, окупанти відступили та зайняли позиції у Гостомелі.
- Встановлено особу та заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю одного з підрозділів повітряно-десантно-штурмового полку Збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни. Окупант змушував мирних жителів ходити замінованою частиною лісу.
- В Одеській області затримано російського агента, який коригував удари дронів-камікадзе. Ним виявився житель міста Рені.
- Правоохоронці встановили особу та повідомили про підозру російському армійцю, який спільно з іншими військовими ЗС РФ розстріляв авто із цивільними у Чернігівській області.