Російського військовослужбовця, який організовував роботу з підготовки підрозділу для збройного опору силам ООС, засуджено до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

У суді доведено, що у липні 2021 року мешканець міста Амвросіївка Донецької області уклав контракт на “службу” у так званому “2-му АК народної міліції ЛНР”. До лав незаконного збройного формування окупаційної адміністрації РФ він вступив відразу після закінчення військового вишу в окупованому Донецьку.

За даними Офісу генпрокурора, загарбник організовував роботу з підготовки підрозділу для збройного опору силам ООС: несення служби у добових нарядах та виїзд на лінію бойового зіткнення з українською армією, транспортування військової техніки до місця дислокації роти.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заступник командира роти окупаційної армії РФ воював у Луганській області. Проте у липні 2022 року засуджений отримав поранення під час боїв на Донеччині, військовослужбовці Збройних сил України взяли його у полон.

Варто зазначити, що у Київській області Служба безпеки встановила особи п’ятьох росіян, які вчиняли воєнні злочини на території регіону. 25 лютого цього року вони розстріляли 10 цивільних автомобілів з мирними жителями Гостомеля під час тимчасової окупації селища.

За даними слідчих, потерпілі намагались евакуюватись із зони бойових дій у напрямку Києва. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще шестеро – отримали важкі поранення.

До вчинення злочину причетні підрозділи зведеного загону Росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька, а також мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) по Красноярському краю. Згодом не виконавши завдання Кремля щодо захоплення Києва, окупанти відступили та зайняли позиції у Гостомелі.