Про це повідомив у Facebook очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, 21 січня Василя Лозинського викрили співробітники НАБУ та САП. Згідно з розслідуванням, співробітники припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. Серед злочинної групи були заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Олександр Кубраков додав, що Лозинського затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч доларів. Кошти були одержані за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року.

Міністр нагадав, що наприкінці 2022 року розпочався процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об’єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та базі Мінінфраструктури, який триває досі.

“При прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам’яті, але, очевидно, що не такої. Я дав доручення команді міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги”, — наголосив глава міністерства.