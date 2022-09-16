Про це у Службі безпеки України повідомили в коментарі виданню “Лівий берег”.
Раніше стало відомо, що Управління СБУ у Києві надіслало на адресу Дарницької райдержадміністрації листа за підписом Палагнюка, в якому зазначалося, що Служба безпеки вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ “загрози для національної безпеки”.
Лист містив нагадування про заборону масових зборів на час воєнного стану та прохання провести роз’яснювальну роботу серед громадськості щодо недопущення участі у зборах релігійних громад керівників територіальних громад чи представників місцевої влади. Це, зазначається у листі, “може бути використане представниками УПЦ для оскарження дій у суді”, а спецслужбами РФ – “для звинувачень в утисках УПЦ, розпалювання міжконфесійної ворожнечі й використання протестного потенціалу для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі”.
Також Палагнюк звертався до Управління культури Київської облдержадміністрації з проханням надати копії протоколів та статутних документів релігійної громади Парафія на честь Покрова Божої матері Бориспільської єпархії УПЦ в селі Требухів Броварського району Київської області, яка виявила бажання перейти до ПЦУ.
Водночас у Службі безпеки зазначили: “Ці листи направлені з його власної ініціативи й жодним чином не є позицією Служби”. Зокрема, кадрове рішення по Юрію Палагнюку прийняте виконувачем обов’язків голови СБУ і йдеться саме про виведення в розпорядження, тобто відсторонення.
Народний депутат “Європейської Солідарності” Ростислав Павленко зазначив, що “це має стати прикладом. Відсторонення не має закінчитись поверненням на посаду, де можна сприяти УПЦ за державний кошт”.
“Робота СБУ — знешкоджувати агентів, а не виставляти перешкоди об‘єднанню православних. УПЦ має усвідомити, що “зберегти статус кво” не вийде. Єдиний шлях — відхід від московського розколу, визнання таїнств і співслужіння з ПЦУ, і діалог з ПЦУ без передумов”, — заявив він.
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