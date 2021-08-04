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03 серпня

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Заступнику загиблого білоруса Шишова заборонили в’їзд в Україну

Заступнику загиблого голови Білоруського дому Віталія Шишова Родіону Батуліну заборонили в'їзд в Україну на три роки.

Середа, 4 серпня 2021, 14:50

Про це повідомили в телеграм Білоруського дому в Україні.

Про заборону Батулін дізнався вранці 4 серпня на прикордонному пункті Устилуг, що на кордоні з Польщею. 

“Підстави заборони прикордонникам не відомі. Посилаються на „таємність“ СБУ”, – додали в організації.

Батулін виїхав на територію Європейського союзу 14 липня для розв’язання питань з документами. 3 серпня після новин про смерть Шишова він спішно виїхав першим автобусом до Києва. Однак прикордонники повідомили, що йому заборонено в’їзд в Україну з моменту останнього виїзду.

Довідка. Родіон Батулін – співзасновник Білоруського дому в Україні та партнер загиблого Віталія Шишова. Його пов’язують з Сергієм Коротких (позивні “Боцман” та “Малюта”). Він відомий тим, що він воював у добровольчому батальйоні “Азов”, а ще раніше він був палким прихильником такої організації як “РНЄ” (Російська національна єдність, – ред.)”.

Напередодні стало відомо, що в Києві розшукують Віталія Шишова — очільника організації “Білоруський дім в Україні”, що допомагає білорусам, котрі були вимушені мігрувати до України. 3 серпня в одному з київських парків Шишова знайшли повішеним.

  • Як заявив представник “Білоруського дому в Україні” Юрій Щучко, на обличчі Віталія Шишова були сліди побиття.
  • А опозиційний білоруський Telegram-канал NEXTA повідомляв, що Віталій Шишов займався верифікацією співробітників Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі, які могли працювати в Україні.
  • Правоохоронці наразі розглядають дві версії загибелі в Києві громадянина Білорусі, голови організації “Білоруський дім в Україні” Віталія Шишова.
  • У білоруса Віталія Шишова, котрого знайшли повішеним у Києві, виявили садна на тілі.
  • Інтернет-видання Bellingcat, що займається журналістськими розслідуваннями, візьметься за справу щодо смерті глави “Білоруського дому в Україні” Віталія Шишова.
  • Дівчина голови Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, якого знайшли мертвим, Божена Жолудь заявила, що він не скаржився на стеження за ним, але був більш уважний.
  • Президент України Володимир Зеленський тримає на контролі справу про смерть очільника Білоруського дому в Україні Віталія Шишова.
  • Сполучені Штати сподіваються на повне й ретельне розслідування українською владою і встановлення причин та обставин смерті громадянина Білорусі, голови громадської організації Білоруський дім в Україні Віталія Шишова.
Теги: Білорусь, Віталій Шишов, смерть

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