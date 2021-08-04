Заступнику загиблого білоруса Шишова заборонили в’їзд в Україну

Про це повідомили в телеграм Білоруського дому в Україні.

Про заборону Батулін дізнався вранці 4 серпня на прикордонному пункті Устилуг, що на кордоні з Польщею.

“Підстави заборони прикордонникам не відомі. Посилаються на „таємність“ СБУ”, – додали в організації.

Батулін виїхав на територію Європейського союзу 14 липня для розв’язання питань з документами. 3 серпня після новин про смерть Шишова він спішно виїхав першим автобусом до Києва. Однак прикордонники повідомили, що йому заборонено в’їзд в Україну з моменту останнього виїзду.

Довідка. Родіон Батулін – співзасновник Білоруського дому в Україні та партнер загиблого Віталія Шишова. Його пов’язують з Сергієм Коротких (позивні “Боцман” та “Малюта”). Він відомий тим, що він воював у добровольчому батальйоні “Азов”, а ще раніше він був палким прихильником такої організації як “РНЄ” (Російська національна єдність, – ред.)”.

Напередодні стало відомо, що в Києві розшукують Віталія Шишова — очільника організації “Білоруський дім в Україні”, що допомагає білорусам, котрі були вимушені мігрувати до України. 3 серпня в одному з київських парків Шишова знайшли повішеним.