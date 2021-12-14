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Заступниця держсекретаря США висловила позицію США щодо України

Заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Америки Карен Донфрід у відеозверненні описала позицію наших союзників стосовно України.

Вівторок, 14 грудня 2021, 16:53

Відповідне відео опублікувала пресслужба Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні.

Карен Донфрід наголосила: “Наша мета – підтримати наших українських колег у наших зусиллях з деескалації напруженості, викликаної нарощуванням Росією військ”

Вона підтвердила слова президента США Джо Байден і державного секретаря США Ентоні Блінкена про те, що жодних рішень чи обговорень про Україну не відбуватиметься без участі України.

Ми об’єдналися з Україною, нашими союзниками по НАТО та партнерами по всьому світу в наших зусиллях розв’язати конфлікт дипломатичним шляхом і досягти деескалації небезпечної ситуації, але такі зусилля не є поступкою”, – резюмувала заступниця держсекретаря США.

Також Донфрід спростувала думку про те, що уряд США буде підштовхувати Україну до поступок у перемовинах та діалозі з Росією. Зазначила, що таке твердження є “чистою дезінформацією – і до неї слід ставитися, як до такої”.

Нагадаємо, 13-14 грудня Карен Донфрід відвідала Київ. Згодом планує Москву, аби обговорити питання ймовірного загострення військового конфлікту та нарощування Росією військових сил на кордоні. Її поїздку анонсували ще 11 грудня. Карен Донфрід акцентує, що США можуть досягти дипломатичного прогресу у припиненні конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських домовленостей та підтримки Нормандського формату.

  • Раніше, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен наголосив, що Сполучені Штати наполягають на тому, щоб уряд у Берліні зупинив “Північний потік-2”, який очікує сертифікації Німеччини, у разі вторгнення Росії в Україну.
Теги: Держсекретар США, Ентоні Блінкен, зустріч, Карен Донфрід, США

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