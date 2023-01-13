Заступницю голову Запорізької ОВА розкритикували за світлину у тайському готелі, де вона святкувала Новий рік, попри відсутність офіційних повідомлень про виїзд за кордон. У соціальних мережах посадовиці також нагадали про її, ймовірну, причетність до розкрадання гуманітарної допомоги у Запоріжжі.

Про це повідомив журналіст “Еспресо” Єгор Чечеринда у Facebook.

Варто зауважити, що на своїх сторінках у соціальних мережах заступниці очільника Запоріжжя немає Некрасова не розповідала про те, що виїжджала за межі держави на Новий рік.

Втім, увагу деяких користувачів привернула її світлина на тлі сходів та ялинки. Згодом стало відомо, що запорізька посадовиця сфотографувалася у готелі Sindhorn Midtown Hotel.

Після критики у коментарях про розкрадання гуманітарки та відпочинок за кордоном, чиновниця обмежила коментарі під дописом: “Незламні та непереможні українці, з прийдешнім Новим роком. Хоч настрій і не святковий, але жіночний образ може все змінити, хоча б на мить. Обійміть своїх близьких”, — йдеться у підписі до фотографії.

Готель знаходиться у Бангкоку, столиці Таїланду. Про це свідчать фото на офіційній сторінці готелю в Instagram. Якщо порівняти їх та світлину Некрасової можна зробити висновок, що локація на них ідентична.

Нагадаємо, що Злата Некрасова також, ймовірно, є фігуранткою справи щодо розкрадання гуманітарної допомоги.

Тоді керівник Антикорупційного руху в Запоріжжі Костянтин Белов повідомив “Суспільному”, що обшуки проводились вдома у заступниці Запорізької ОВА Злати Некрасової.

Про це зокрема йшлося у повідомленні СБУ. Втім, спецслужба не вказувала інформації про причетність посадовиці.