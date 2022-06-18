Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр звернулась до ЗМІ. Посадовиця закликала журналістів не знімати детальні сюжети про українські шпиталі, де лікують військових.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Маляр наголосила, що в умовах війни журналісти та всі, хто публічно викладає інформацію, не повинні у текстах та сюжетах оприлюднювати назву лікувального закладу та населений пункт, де він знаходиться.

Маляр зауважила, що до цього попередження її спонукав сьогоднішній ранковий сюжет в етері телемарафону. У сюжеті детально розповідали про шпиталь, де лікують українських воїнів.

“З усіма подробицями, наче для розвідки ворога знімали сюжет”, – написала вона.

Заступниця міністра оборони додала також фото, того самого шпиталю, про який розповіли журналісти. На першому фото – шпиталь до сюжету, а на іншому – після.

Посадовиця наголосила, що російські окупанти зацікавлені у тому, аби знищувати лікувальні заклади, де лікують українських воїнів. Тому, знімаючи сюжет про шпиталь, потрібно дотримуватись наступних правил:

– знімати лікарів зі спини, щоб не наражати їх на небезпеку

– лікувальний заклад знімати без розпізнавальних ознак, щоб було незрозуміло, де він розташований

– не озвучувати назву закладу, а говорити так, як військові ЗМІ – “в одній з лікарень України” чи “в одній з лікарень на півдні”

“Наразі просто повірте військовим, що детальне оприлюднення інформації про лікувальний заклад, у якому лікують військових та цивільних поранених, наражає на небезпеку всіх – сам заклад, лікарів і пацієнтів”, – написала вона.