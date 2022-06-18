Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Маляр наголосила, що в умовах війни журналісти та всі, хто публічно викладає інформацію, не повинні у текстах та сюжетах оприлюднювати назву лікувального закладу та населений пункт, де він знаходиться.
Маляр зауважила, що до цього попередження її спонукав сьогоднішній ранковий сюжет в етері телемарафону. У сюжеті детально розповідали про шпиталь, де лікують українських воїнів.
“З усіма подробицями, наче для розвідки ворога знімали сюжет”, – написала вона.
Заступниця міністра оборони додала також фото, того самого шпиталю, про який розповіли журналісти. На першому фото – шпиталь до сюжету, а на іншому – після.
Посадовиця наголосила, що російські окупанти зацікавлені у тому, аби знищувати лікувальні заклади, де лікують українських воїнів. Тому, знімаючи сюжет про шпиталь, потрібно дотримуватись наступних правил:
– знімати лікарів зі спини, щоб не наражати їх на небезпеку
– лікувальний заклад знімати без розпізнавальних ознак, щоб було незрозуміло, де він розташований
– не озвучувати назву закладу, а говорити так, як військові ЗМІ – “в одній з лікарень України” чи “в одній з лікарень на півдні”
“Наразі просто повірте військовим, що детальне оприлюднення інформації про лікувальний заклад, у якому лікують військових та цивільних поранених, наражає на небезпеку всіх – сам заклад, лікарів і пацієнтів”, – написала вона.
- Нагадаємо, Міністерство оборони України закликало громадян утриматися від поширення інформації щодо успішного проведення ЗСУ воєнних операцій, адже це наражає військових на небезпеку.
- Також повідомлялось, що в Україні почав курсувати перший спеціальний медичний потяг, що призначений для евакуації хворих та поранених людей з “гарячих точок”.
- Раніше українські військові лікарі провели операцію з видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органу. Подібних операцій не було проведено ніде у світі.