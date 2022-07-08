Про це йдеться у відповіді Мінсоцполітики на інформаційний запит “Українських новин”.
Зазначається, що відповідно до наказу Мінсоцполітики від 13 червня 2022 року №268-к “Про призначення Сергєєвої А.О.” посадовий оклад заступниці міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Сергєєвої Анни Олександрівни становить 68 643,00 гривні на місяць.
Також у відповіді Мінсоцполітики зазначили, що надбавки та інші виплати заступнику міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Сергєєвій не встановлені.
Зауважимо, що згідно з розпорядженням Кабміну № 461-464 від 10 червня, журналістку та інстаграм-блогерку Анну Сергєєву та заступника міністра соцполітики адвоката Андрія Котирло замість Ольги Ревук та Бориса Лебедцова.
ДОВІДКА. Анна Сергєєва — у 2019 році отримала ступінь магістра у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю “журналістика”. Також у 2021 році отримала у КНУ Шевченка ступінь бакалавра за спеціальністю “право”.
Згодом із серпня 2021 року була радником міністра соціальної політики Марини Лазебної на громадських засадах.
Згідно з її біографією на сайті Мінкультури, за останні 4 роки активно займалася соціалізацією дітей з фізичними та ментальними порушеннями, а також підтримкою самотніх людей похилого віку та дітей-сиріт.
- Нагадаємо, що на початку червня #Букви надіслали запити щодо розміру зарплати Сергія Лещенка на посаді заступника керівника наглядової ради “Укрзалізниці” та на посаді радника голови Офісу президента. Попри закінчення граничних строків для відповіді, жодної інформації на зазначені запити надано не було.
- Стало відомо, скільки заробили майже всі українські міністри (чинні та звільнені) у 2021 році. Окрім цього, відомо також хто із заступників українських урядовців торік заробив найбільше.