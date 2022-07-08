Посадовий оклад новопризначеної на посаду заступниці міністра соцполітики з питань європейської інтеграції Анни Сергєєвої становить 68 643 гривні на місяць. Це в 2,5 рази більше за заробітну плату Президента України Володимира Зеленського, яка становить 28 тисяч гривень за січень 2022 року.

Про це йдеться у відповіді Мінсоцполітики на інформаційний запит “Українських новин”.

Зазначається, що відповідно до наказу Мінсоцполітики від 13 червня 2022 року №268-к “Про призначення Сергєєвої А.О.” посадовий оклад заступниці міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Сергєєвої Анни Олександрівни становить 68 643,00 гривні на місяць.

Також у відповіді Мінсоцполітики зазначили, що надбавки та інші виплати заступнику міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Сергєєвій не встановлені.

Зауважимо, що згідно з розпорядженням Кабміну № 461-464 від 10 червня, журналістку та інстаграм-блогерку Анну Сергєєву та заступника міністра соцполітики адвоката Андрія Котирло замість Ольги Ревук та Бориса Лебедцова.

ДОВІДКА. Анна Сергєєва — у 2019 році отримала ступінь магістра у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю “журналістика”. Також у 2021 році отримала у КНУ Шевченка ступінь бакалавра за спеціальністю “право”.

Згодом із серпня 2021 року була радником міністра соціальної політики Марини Лазебної на громадських засадах.

Згідно з її біографією на сайті Мінкультури, за останні 4 роки активно займалася соціалізацією дітей з фізичними та ментальними порушеннями, а також підтримкою самотніх людей похилого віку та дітей-сиріт.