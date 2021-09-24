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Засуджений за вбивство Джорджа Флойда експоліцейський вирішив оскаржити вирок

Колишній поліцейський Дерек Шовін, засуджений до 22 років в'язниці за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда, вирішив оскаржити вирок.

П’ятниця, 24 вересня 2021, 12:44

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

У документах, поданих до суду штату Міннесота, Шовін вказав 14 причин, за якими його вирок повинен бути переглянутий.

Зокрема, на його думку, під час розгляду присяжними і прокуратурою були допущені помилки.

Крім того, в своїй апеляції Шовін згадав про відмову суду ізолювати членів колегії присяжних.

Окремо він подав клопотання про призупинення апеляційного процесу до тих пір, поки Верховний суд Міннесоти не розгляне раніше винесене рішення про відмову йому в призначенні громадського захисника для представлення його інтересів.

У свідченнях під присягою Шовін сказав, що у нього немає адвоката в процесі розгляду апеляцій.

Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.

Теги: вбивства, Дерек Шовін, Джордж Флойд, расизм

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