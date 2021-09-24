Засуджений за вбивство Джорджа Флойда експоліцейський вирішив оскаржити вирок

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
У документах, поданих до суду штату Міннесота, Шовін вказав 14 причин, за якими його вирок повинен бути переглянутий.
Зокрема, на його думку, під час розгляду присяжними і прокуратурою були допущені помилки.
Крім того, в своїй апеляції Шовін згадав про відмову суду ізолювати членів колегії присяжних.
Окремо він подав клопотання про призупинення апеляційного процесу до тих пір, поки Верховний суд Міннесоти не розгляне раніше винесене рішення про відмову йому в призначенні громадського захисника для представлення його інтересів.
У свідченнях під присягою Шовін сказав, що у нього немає адвоката в процесі розгляду апеляцій.
Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- Повідомлялося, що 17-річна Дарнелла Фрейзер в травні минулого року знімала на відео, як офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін майже 9,5 хвилин притискав коліном шию Джорджа Флойда до землі. Внаслідок цього темношкірий американець помер, а поліціянта вдалося засудити.
- В квітні суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда.
- Президент США Джо Байден назвав обвинувальний вирок для Шовіна “гігантським кроком” до справедливості в Сполучених Штатах. А генеральний прокурор штату Міннесота Кейт Еллісон (Keith Ellison) заявив, що Дерек Шовін заслуговує найсуворішого покарання через смерть афроамериканця Флойда, оскільки той помер при обтяжувальних обставинах.
- Згодом Дерек Шовін подав клопотання про новий судовий розгляд.
- Ексофіцера поліції Міннеаполіса Дерека Шовіна засудили до 22,5 року ув’язнення за вбивство Джорджа Флойда.