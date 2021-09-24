Засуджений за вбивство Джорджа Флойда експоліцейський вирішив оскаржити вирок

Колишній поліцейський Дерек Шовін, засуджений до 22 років в'язниці за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда, вирішив оскаржити вирок.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

У документах, поданих до суду штату Міннесота, Шовін вказав 14 причин, за якими його вирок повинен бути переглянутий.

Зокрема, на його думку, під час розгляду присяжними і прокуратурою були допущені помилки.

Крім того, в своїй апеляції Шовін згадав про відмову суду ізолювати членів колегії присяжних.

Окремо він подав клопотання про призупинення апеляційного процесу до тих пір, поки Верховний суд Міннесоти не розгляне раніше винесене рішення про відмову йому в призначенні громадського захисника для представлення його інтересів.

У свідченнях під присягою Шовін сказав, що у нього немає адвоката в процесі розгляду апеляцій.