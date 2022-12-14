російсько-українська війна
22:25 Якщо ми перебільшуємо число померлих, то провину у творенні Голодомору перекладаємо на українців – інтерв’ю з істориком Геннадієм Єфіменком
22:21 Кличко: «Відсторонення мера Чернігова – вибіркове правосуддя»
22:12 Засудженого наркодилера покинула дружина: раніше вона оголошувала збір на заставу
21:17 На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів загинула 8-річна дитина
20:52 СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП російські паспорти та символіку забороненої партії «ОПЗЖ»
20:43 З лютого цього року РФ вбила 184 українських спортсменів – Зеленський
20:23 На тлі зростання загроз з боку КНДР у Південній Кореї з’явився підрозділ Космічних сил США
20:09 Окупанти продовжують тиснути на працівників ЗАЕС через небажання підписувати контракти з «Росатомом»
19:59 Вселенський патріарх Варфоломій висловився про «інструменталізацію релігії» та ідеологію «русского міра»: головні тези
19:27 Папа Римський закликав замість частини різдвяних подарунків допомогти Україні
18:39 Окупанти призначили співробітника «Росатому» новим гауляйтером Енергодара
18:22 В Іспанії затримали головного підозрюваного  у справі Магнітського – Європол
18:04 Німеччина схвалила закупівлю винищувачів F-35 у США на 10 млрд доларів – Reuters
17:42 Пластуни передали Володимиру Зеленському Вифлеємський вогонь миру
16:48 Дев’ятеро немовлят-рекордсменів, народжених одночасно, повернулися додому, у Малі, після 19-місячного перебування в Марокко – CNN
16:48 Марсохід Perseverance вперше записав звук вихору, який називають «пиловим дияволом»
16:13 У «Дії» оновили COVID-сертифікати: відтепер можна згенерувати документ про четверту дозу вакцини
16:11 СБУ провела обшуки у представників забороненої партії «Русь єдина»: знайдено зброю та російські прапори
15:51 Французький магнат Бернар Арно випередив Ілона Маска й очолив рейтинг найбагатших людей – Bloomberg
15:19 У Горлівці точковим ударом знищено понад 100 окупантів
15:06 На ЗАЕС вводять мобільні котельні — МАГАТЕ
14:59 СБУ проводить обшуки на території 19 об’єктів УПЦ МП
14:49 Путін «фундаментально» прорахувався – Шольц
14:46 Росіяни планують знести квартал поблизу «Азовсталі» — міська рада
14:43 Посли G7 відвідали один з українських «пунктів незламності»
14:27 Внаслідок обстрілу Херсона поранено шістьох мирних мешканців
14:22 Косово підписало заявку на членство в Європейському Союзі
14:10 Україна отримала 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС

Засудженого наркодилера покинула дружина: раніше вона оголошувала збір на заставу

Нещодавно оприлюднили інформацію щодо засудженого до п'яти років позбавлення волі відомого наркодилера, який збував кокаїн у нічних клубах столиці. Вирок виніс Бориспільський районний суд, проте прокуратура має намір його оскаржити.

Середа, 14 грудня 2022, 22:12
Підтримати

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, за підтримання публічного обвинувачення Печерською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок киянину за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.

За даними слідства, чоловік збував наркотичні засоби, зокрема кокаїн, у нічних розважальних закладах столиці, його викрили під час чергового збуту. Надалі під час обшуків правоохоронці також виявили наркотики.

У січні 2021 року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно підозрюваного за ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України. Відповідно до результату судового розгляду прокурором повністю доведено вину в інкримінованих злочинах.

Вирок виніс Бориспільський районний суд, але прокуратура планує його оскаржувати, повідомила в коментарі УП речниця відомства Надія Максимець, зауважуючи, що прокурор у дебатах просив призначити покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Вона також підтвердила інформацію про те, що мовитись про Юрія Чернецького, якого у Києві затримали за підозрою у збуті наркотиків.

У 2020 році Юрія Чернецького вже затримували за підозрою у продажу наркотиків. Тоді його відпустили під заставу у 2 млн грн. Чоловік володіє мережею барбершопів та є батьком п’ятьох дітей.

Зауважимо, що раніше його, вже тепер колишня дружина, співачка Інна Воронова оголошувала про збір 4 мільйонів гривень, щоб внести їх як заставу та “врятувати її кохання”. Вона покинула Чернецького за кілька днів до оголошення вироку. Принаймні так Воронова зауважила у себе на сторінці в Instagram.

Я не вважаю його поганою людиною… Проте він просить мене про такі прохання, які можуть мене підставити, і щоб я сіла поруч. Він має таке оточення.. ось чому це не мій чоловік, – зазначила співачка.

Вона пояснила, що їй потрібен чоловік, котрий “піклуватиметься про її безпеку”.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Voronova 🌎 Singer (@voronova.official)

До набрання вироком чинності засуджений перебуватиме під вартою.

Раніше він потрапляв у скандал із колишньою дружиною Поліною Ненею через дітей. Ще він зробив татуювання 7-річному синові без узгодження з матір’ю.

Теги: Воронова, наркодилер, Юрій Чернецький

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook