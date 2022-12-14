Засудженого наркодилера покинула дружина: раніше вона оголошувала збір на заставу

Нещодавно оприлюднили інформацію щодо засудженого до п'яти років позбавлення волі відомого наркодилера, який збував кокаїн у нічних клубах столиці. Вирок виніс Бориспільський районний суд, проте прокуратура має намір його оскаржити.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, за підтримання публічного обвинувачення Печерською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок киянину за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.

За даними слідства, чоловік збував наркотичні засоби, зокрема кокаїн, у нічних розважальних закладах столиці, його викрили під час чергового збуту. Надалі під час обшуків правоохоронці також виявили наркотики.

У січні 2021 року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно підозрюваного за ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України. Відповідно до результату судового розгляду прокурором повністю доведено вину в інкримінованих злочинах.