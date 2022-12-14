Засудженого наркодилера покинула дружина: раніше вона оголошувала збір на заставу

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Так, за підтримання публічного обвинувачення Печерською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок киянину за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.
За даними слідства, чоловік збував наркотичні засоби, зокрема кокаїн, у нічних розважальних закладах столиці, його викрили під час чергового збуту. Надалі під час обшуків правоохоронці також виявили наркотики.
У січні 2021 року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно підозрюваного за ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України. Відповідно до результату судового розгляду прокурором повністю доведено вину в інкримінованих злочинах.
Вирок виніс Бориспільський районний суд, але прокуратура планує його оскаржувати, повідомила в коментарі УП речниця відомства Надія Максимець, зауважуючи, що прокурор у дебатах просив призначити покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Вона також підтвердила інформацію про те, що мовитись про Юрія Чернецького, якого у Києві затримали за підозрою у збуті наркотиків.
У 2020 році Юрія Чернецького вже затримували за підозрою у продажу наркотиків. Тоді його відпустили під заставу у 2 млн грн. Чоловік володіє мережею барбершопів та є батьком п’ятьох дітей.
Зауважимо, що раніше його, вже тепер колишня дружина, співачка Інна Воронова оголошувала про збір 4 мільйонів гривень, щоб внести їх як заставу та “врятувати її кохання”. Вона покинула Чернецького за кілька днів до оголошення вироку. Принаймні так Воронова зауважила у себе на сторінці в Instagram.
Я не вважаю його поганою людиною… Проте він просить мене про такі прохання, які можуть мене підставити, і щоб я сіла поруч. Він має таке оточення.. ось чому це не мій чоловік, – зазначила співачка.
Вона пояснила, що їй потрібен чоловік, котрий “піклуватиметься про її безпеку”.
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До набрання вироком чинності засуджений перебуватиме під вартою.
Раніше він потрапляв у скандал із колишньою дружиною Поліною Ненею через дітей. Ще він зробив татуювання 7-річному синові без узгодження з матір’ю.
- Варто зазначити, що Instagram Нені та Чернецького заповнений фотографіями з дітьми.
- У 2019 році Поліна Неня боролася з чоловіком-бізнесменом Юрієм Чернецьким за доньку.