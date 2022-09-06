Зателефонувала президенту України: новообрана прем’єрка Великої Британії провела першу розмову на посаді

Про це очільник держави повідомив у Twitter.
Зеленський запросив прем’єрку до України та висловив подяку народу Великої Британії за лідерську оборонну та економічну підтримку.
Під час розмови лідери також приділили увагу безпековим гарантіям.
Окрім цього, спільно скоординували подальший тиск на РФ. Та погодились, що важливо визнати РФ державою-терористом.
Першим серед іноземних лідерів провів розмову з новообраним Прем’єр-міністром 🇬🇧 @trussliz. Запросив її в 🇺🇦. Висловив подяку народу 🇬🇧 за лідерську оборонну та економічну підтримку 🇺🇦. Важливо, що 🇬🇧 готова до її подальшого посилення. Приділили увагу безпековим гарантіям. 1/2
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2022
6 вересня королева Великої Британії Єлизавета ІІ офіційно затвердила Ліз Трасс на посаді прем’єр-міністерки після того, як 5 вересня Консервативна партія обрала її новою лідеркою.
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6 серпня Борис Джонсон залишив посаду прем’єр-міністра Великої Британії після трьох років головування, поступившись місцем своїй наступниці.
Ліз Трасс, колишня міністерка закордонних справ Великої Британії, заручилася підтримкою низового кола своєї партії завдяки обіцянкам скоротити податки й лояльності до прем’єр-міністра Бориса Джонсона. Згідно з соцдослідженнями, більшість британців вважають, що вона буде “поганим” прем’єр-міністром, втім, Трасс була фавориткою серед активістів Торі, які обирали лідера своєї партії. 12% населення вважають, що Трасс буде хорошою або чудовою прем’єр-міністеркою.
Раніше Ліз Трасс заявляла, що готова натиснути на “ядерну кнопку”, якщо це буде необхідно.
- 2 вересня у Великій Британії завершилось голосування за нового лідера Консервативної партії й прем’єр-міністра, який змінить Бориса Джонсона після його відставки.
- Ліз Трасс заявила, що скасує всі закони Європейського Союзу до 2023 року на посаді прем’єр-міністерки.
- Законодавець-ветеран від Консервативної партії Девід Девіс описав виклики, які вона братиме на себе на посаді прем’єр-міністра, як “ймовірно, другу найскладнішу посаду післявоєнних прем’єр-міністрів” – після консерваторки Маргарет Тетчер у 1979 році.