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Зателефонувала президенту України: новообрана прем’єрка Великої Британії провела першу розмову на посаді

6 вересня прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс провела першу телефонну розмову на посаді. Український президент Володимир Зеленський став першим закордонним лідером, кому зателефонувала Трасс.

Середа, 7 вересня 2022, 00:29
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Про це очільник держави повідомив у Twitter.

Зеленський запросив прем’єрку до України та висловив подяку народу Великої Британії за лідерську оборонну та економічну підтримку.

Під час розмови лідери також приділили увагу безпековим гарантіям.

Окрім цього, спільно скоординували подальший тиск на РФ. Та погодились, що важливо визнати РФ державою-терористом.

6 вересня королева Великої Британії Єлизавета ІІ офіційно затвердила Ліз Трасс на посаді прем’єр-міністерки після того, як 5 вересня Консервативна партія обрала її новою лідеркою.

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6 серпня Борис Джонсон залишив посаду прем’єр-міністра Великої Британії після трьох років головування, поступившись місцем своїй наступниці.

Ліз Трасс, колишня міністерка закордонних справ Великої Британії, заручилася підтримкою низового кола своєї партії завдяки обіцянкам скоротити податки й лояльності до прем’єр-міністра Бориса Джонсона. Згідно з соцдослідженнями, більшість британців вважають, що вона буде “поганим” прем’єр-міністром, втім, Трасс була фавориткою серед активістів Торі, які обирали лідера своєї партії. 12% населення вважають, що Трасс буде хорошою або чудовою прем’єр-міністеркою.

Раніше Ліз Трасс заявляла, що готова натиснути на “ядерну кнопку”, якщо це буде необхідно.

Теги: Велика Британія, Зеленський, Ліз Трасс, підтримка України, політика, телефонна розмова

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