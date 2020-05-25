Мер Манауса Артур Вирджилио Нето звинуватив президента Бразилії Джаїра Болсонару, в тому що він відповідальний за величезну кількість загиблих в країні.

Про це повідомляється в матеріалі американського видання CNN.

У коментарі CNN мер Манауса назвав бразильського лідера винним у поширенні епідемії і закликав його “замовкнути і залишатися вдома”.

“Мрія президента – бути диктатором, але він занадто дурний”, – сказав Нето CNN.

Відзначимо, що в Бразилії зростає невдоволення щодо лідера країни після того, як Бразилія виявилася другим осередком епідемії в світі після США. При цьому, епідеміологічна ситуація в країні не досягла піку смертельних випадків.

Нагадаємо, на відео квітневого засідання кабінету міністрів Бразилії Болсонару назвав Нето “шматком лайна” через його рішення дозволити “братські” могили, щоб впоратися з ситуацією з величезною кількістю смертей.

У Манаусі зафіксовано 1182 смерті і 39 155 підтверджених випадків COVID-19. Тільки в суботу було поховано 51 чоловік.

У неділю Білий дім призупинив в’їзд в США для будь-якої людини, яка знаходилася в Бразилії протягом 14 днів безпосередньо перед прибуттям до США.

Відзначимо, Болсонару неодноразово зменшував смертність вірусу, і його риторика зводилася до необхідності захисту економіки.