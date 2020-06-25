Одеський міський голова Геннадій Труханов заявив, що затонулий біля берегів Одеси танкер "Делфі", з якого час від часу витікає паливо, зможуть прибрати не раніше вересня.

Про це йшлося на засіданні виконавчого комітету Одеської мерії.

“На сьогоднішній день для того, щоб здійснити той алгоритм дій по постановці даного суду на рівний кіль і подальше бункерування його до найближчого порту (які зробить власник) необхідно потрібно 68 днів”, — заявив Труханов.

Таким чином, судно має бути прибрано на початку вересня.

Нагадаємо, 23 червня поблизу танкера “Делфі”, що затонуло біля берегів Одеси кілька місяців тому, знову виявили забруднення води. Держекоінспекція Одеської області звернулася до Одеської філії Адміністрації морських портів України з вимогою вжити заходів для приведення акваторії в належний стан.

Своєю чергою в Адміністрації морських портів України повідомили, що капітан Одеського морського торгового порту Кирило Цюпко дав власникові “Делфі” час на те, щоб прибрати судно самостійно, до 20 липня 2020 року.

Сама ж АМПУ, як зазначили у прес-службі, не має права і не зобов’язана прибирати судно. Право на це Адміністрація отримає тільки в разі, якщо буде виконано ряд умов, як то:

власник судна не забезпечить його підйом в терміни, встановлені капітаном порту;

Держекоінспекція надасть відповідний документ про те, що танкер представляє “безпосередню загрозу забруднення навколишнього середовища”;

власник судна документально підтвердить готовність та візьме на себе зобов’язання компенсувати ДП “АМПУ” витрати на проведення робіт;

капітан порту Одеса надасть дозвіл на підняття майна, що затонуло в межах акваторії морського порту.

Наразі ж власник танкера відмовляється від залучення АМПУ до робіт і компенсації витрат на ці роботи.