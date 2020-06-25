Про це йшлося на засіданні виконавчого комітету Одеської мерії.
“На сьогоднішній день для того, щоб здійснити той алгоритм дій по постановці даного суду на рівний кіль і подальше бункерування його до найближчого порту (які зробить власник) необхідно потрібно 68 днів”, — заявив Труханов.
Таким чином, судно має бути прибрано на початку вересня.
Нагадаємо, 23 червня поблизу танкера “Делфі”, що затонуло біля берегів Одеси кілька місяців тому, знову виявили забруднення води. Держекоінспекція Одеської області звернулася до Одеської філії Адміністрації морських портів України з вимогою вжити заходів для приведення акваторії в належний стан.
Своєю чергою в Адміністрації морських портів України повідомили, що капітан Одеського морського торгового порту Кирило Цюпко дав власникові “Делфі” час на те, щоб прибрати судно самостійно, до 20 липня 2020 року.
Сама ж АМПУ, як зазначили у прес-службі, не має права і не зобов’язана прибирати судно. Право на це Адміністрація отримає тільки в разі, якщо буде виконано ряд умов, як то:
- власник судна не забезпечить його підйом в терміни, встановлені капітаном порту;
- Держекоінспекція надасть відповідний документ про те, що танкер представляє “безпосередню загрозу забруднення навколишнього середовища”;
- власник судна документально підтвердить готовність та візьме на себе зобов’язання компенсувати ДП “АМПУ” витрати на проведення робіт;
- капітан порту Одеса надасть дозвіл на підняття майна, що затонуло в межах акваторії морського порту.
Наразі ж власник танкера відмовляється від залучення АМПУ до робіт і компенсації витрат на ці роботи.
- Як повідомлялося раніше, в листопаді 2019 року під час сильного шторму судно “Делфі”, яке перебувало в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”. Наразі судно розташовано на тому ж місці. Періодично там спостерігають витоки палива і забруднення води.
- З кінця 2018 року у судна відсутні будь-які документи (воно “сіре”). Близько півроку перед аварією танкер перебував на якорі. У день аварії на судні перебували троє членів членів екіпажу, які спочатку відмовлялися від евакуації з судна, що сіло на мілину танкера, проте пізніше все ж були евакуйовані.
- У листопаді в результаті аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера “Делфі” перевищив допустиму норму в 157 разів.
- Через кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.
- Власни танкера обіцяв прибрати судно до кінця 2019 року, проте так і не зробив цього.