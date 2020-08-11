Про це повідомляє “Міст -Дніпро”.

Найбільше постраждав Центральний район, де дощова вода затопила вулиці, проїжджу частину і навіть торговий центр.

Служба порятунку допомагає ліквідовувати наслідки стихії.

За інформацією ГУ ДСНС в Дніпропетровській області станом на 20:50 було 8 виїздів.

“Співробітники ДСНС були задіяні на відкачуванні води на деяких об’єктах, спилі дерев. О 19:25 надійшло повідомлення про те, що на вул. Харківська металевий лист звисає з даху 5-поверхового будинку. Крім цього, на вул. Князя В. Великого, легковий автомобіль затопило водою, 2 людини всередині не можуть вийти, а на вул. Старокозацький, покриття даху звисає з даху будинку. на вул. В. Антоновича, дерево впало перед в’їздом до лікарні”, – повідомляють рятувальники.