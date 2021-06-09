Фрагменти текстів з дозволу матері Сапеги Анни Дудич публікує BBC.

Листи були написані 27 травня, а також першого і третього червня.

Сапега розповіла, як проходить її життя в ізоляторі. Дівчина поділилася, що намагається триматися, що дуже шкодує, що не встигла захистити магістерську дисертацію.

“Єдиний страх, мучить мене, – це страх відстати. Відстати від життя, воно ж таке нестатичне. Боюся вийти ніким і абсолютно непотрібною суспільству. Страшно, що так і не захистила дисертацію. Сьогодні третє число, день, коли я мала вранці захистити магістерську дисертацію, а ввечері піти з Ромою в ресторан, пити шампанське, їсти пасту, зустрічати літо, цілуватися і любити. Однак вийшло все трохи інакше. Замість цього вранці я поснідала кашею, потренувалася, а ввечері випила чай з печивом. Одна. Не було захисту, не було Роми, ресторану і холодного шампанського. Не було свята і любові. Але натомість був чай. Про це дуже гірко думати, але здається, в житті ще багато всього трапиться, а я це пропущу. Мені не хотілося про це писати, але поділитися мені ні з ким і я не втрималася. Вибачте”, – пише Софія.

Вона розповіла, що за напередодні затримання Протасевичу наснився сон у руку, в якому їхній літак сів у Мінську. Дівчина попросила не звинувачувати його у тому, що сталося з нею.

“Я ніколи не вірила в віщі сни та інше. Але… у ніч перед вильотом з Афін Ромі приснився сон, що ми приземляємося в Мінську. Він раніше говорив, що йому сняться віщі сни. Шкода тільки, що це був один з них. Прошу, не варто звинувачувати Рому в тому, що все так вийшло. Він оберігав і дбав про мене як умів. Це можна назвати любов’ю. Далі все буде розвиватися нелегко, але сподіваюся, пройде цей шлях достойно “, – продовжує Софія.

За її словами, вона жодного разу не плакала з моменту затримання – лише коли отримала першого листа від рідних.

“Сьогодні ввечері я отримала два ваших листи. Зізнатися чесно, це був перший раз за весь час, коли я заплакала. Я не плачу тут. У першу добу я познайомилася з дівчиною, вона тоді в прямому сенсі не дала мені замерзнути. Також вона мені сказала, що я на все життя запам’ятаю перший лист. І мала рацію – я запам’ятаю кожен рядок, кожну пропозицію. я запам’ятаю це почуття”, – розповідає Сапега.

Вона також розповіла, що у неї немає годинника у СІЗО, тому час визначає по церковним дзвонам, а також багато читає.

“Що ж до мене, то я тримаюся, дуже багато читаю, постійно читаю. Тільки-но дочитала “Тривожне щастя” Івана Шамякіна. 600 сторінок. За три дні. Присідаю сто раз вранці, спочатку прес та інше. Пишу щоденник. Тепер нарешті на такі речі часу у мене достатньо. я справляюся. я почала орієнтуватися по дзвонах! Оскільки живу я поки поза точного часу, годин у мене тут немає, зате є дзвони! за вікном кожну годину вони пробивають певне і рівне точним часом кількість разів. Так я орієнтуюся. У дзеркало себе не бачила з 25-го числа [c 25 травня], тому стан шкіри визначаю руками, це навіть кумедно”, – пише дівчина.

Як відомо,

23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.

Увечері 24 травня в інтернет виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.

Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, тоді заявив, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.

30 травня Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ у Мінську, де також сидить його дівчина, росіянка Софія Сапега.

Також стало відомо, що за заарештованим опозиційним журналістом в Греції стежили невідомі особи з російськими паспортами.

3 червня Роман Протасевич в “інтерв’ю” провладному ЗМІ ОНТ зробив ряд неоднозначних заяв. На відео можна помітити подряпини на його тілі.