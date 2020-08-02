Частина бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", які були затримані в Білорусі, стверджують, що прямували до Туреччини "позасмагати і подивитися на собор".

Про це повідомив журналістам голова Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевич, інформує “Белтелерадіокомпанія”.

За його словами, в свідченнях 33 затриманих “вагнерівців” є невідповідності. Про те, що група збиралася летіти з Мінська в Стамбул, говорить лише частина найманців. Вони стверджують, що планували летіти до Туреччини, щоб “відпочивати і подивитися Собор Святої Софії”. Решта ж назвали інші напрямки.

“Вони дають дуже суперечливі свідчення. Зокрема, про те, що група нібито мала намір вилетіти з Мінська до Стамбула, кажуть менше половини людей, решта вказують зовсім інші точки остаточного візиту в інші країни. Що стосується тих, які нібито летіли до Туреччини, у них точно так само різні цілі потрапляння в цю країну. Хтось летів засмагати, хтось відпочивати, хтось охороняти якісь об’єкти нібито, а хтось оглянути Собор Святої Софії (мова йде про мечеть Айя-Софія, яка до недавнього часу була музеєм, – ред.)”, – зазначив Носкевич.

За даними слідства, виліт до Туреччини є заздалегідь спланованим алібі: до аеропорту група так і не доїхала, хоча квитки були.

Замість цього найманці ПВК “Вагнера” спочатку заселилася в мінський готель IBB, де заздалегідь були заброньовані номери. При виселенні з цього готелю вони сповістили його співробітників, що виїжджають в аеропорт, а насправді переїхали в санаторій “Білорусочка” біля Мінська, де їх в підсумку і затримали.

Дії бойовиків координувалися через групу в месенджері. У ній старший групи віддавав розпорядження про розпорядок дня, проводив перекличку, призначав час загального збору.

У цій же групі був відданий наказ спалити старі квитки на території санаторію.

Варто відзначити, що російські агенти не вперше використовують версію “огляду собору” в якості “алібі”.

Так, у 2018 році офіцери ГРУ РФ Олександр Петров і Руслан Боширов, підозрювані в отруєнні в британському Солсбері ексспівробітника російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки, стверджували в інтерв’ю ЗМІ, що відвідували це місто з туристичною метою, оскільки хотіли “подивитися собор”.

Як відомо, правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”.

В одному з санаторіїв поблизу Мінська були затримані 32 особи, ще одного виявили та затримали на півдні країни.

У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”.