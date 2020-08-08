Кореспонденти телеканалу "Настоящее время", яких затримали раніше в Білорусі, повернулися в Україну. Це двоє українців - Ірина Ромалійская і Іван Гребенюк, а також росіянин Юрій Баранюк.

Про це в Facebook написав Іван Гребенюк.

Журналісти прибули літаком з Мінська до Одеси.

“Це найкращий світанок і кращі відчуття в житті. Ти вдома і в безпеці”, – написав журналіст.

Іван Гребенюк також розповів деякі подробиці затримання в Мінську.

“Якихось 5 годин тому ти був у готелі “Мінськ”, потім був голосний стукіт у двері, потім двері щосили прочинилися і твою кімнату заповнили люди в міліцейській формі і надписами “ОМОН”. Далі обшук, мукроавтобус з затемненими вікнами, відділок, допит, натяки і “обнадійливі” обіцянки – “ні, ми вас не будемо катувати…Через кілька годин літак, Одеса, море”, – написав журналіст.

У п’ятницю, 7 серпня, в готелі “Мінськ” у білоруській столиці було затримано трьох кореспондентів каналу “Настоящее время” — Ірину Ромалійську, Івана Гребенюка (громадяни України) та Юрія Баранюка (громадянин РФ).

Понад 4 години після затримання зв’язку із журналістами не було. Близько 21 години стало відомо, що їх можуть депортувати.

Кореспондентам телеканалу “Настоящее время” Ірині Ромалійській та Івану Гребенюку (громадяни України) заборонили в’їзд до Білорусі на 10 років.

Довідка. “Настоящее время” — російськомовний телеканал з редакцією в Празі, створений медіакорпорацією “Радіо Свобода” за участю “Голосу Америки”. Телеканал фінансується за допомогою грантів Конгресу США.