Про це в Facebook написав Іван Гребенюк.
Журналісти прибули літаком з Мінська до Одеси.
“Це найкращий світанок і кращі відчуття в житті. Ти вдома і в безпеці”, – написав журналіст.
Іван Гребенюк також розповів деякі подробиці затримання в Мінську.
“Якихось 5 годин тому ти був у готелі “Мінськ”, потім був голосний стукіт у двері, потім двері щосили прочинилися і твою кімнату заповнили люди в міліцейській формі і надписами “ОМОН”. Далі обшук, мукроавтобус з затемненими вікнами, відділок, допит, натяки і “обнадійливі” обіцянки – “ні, ми вас не будемо катувати…Через кілька годин літак, Одеса, море”, – написав журналіст.
У п’ятницю, 7 серпня, в готелі “Мінськ” у білоруській столиці було затримано трьох кореспондентів каналу “Настоящее время” — Ірину Ромалійську, Івана Гребенюка (громадяни України) та Юрія Баранюка (громадянин РФ).
Понад 4 години після затримання зв’язку із журналістами не було. Близько 21 години стало відомо, що їх можуть депортувати.
- Кореспондентам телеканалу “Настоящее время” Ірині Ромалійській та Івану Гребенюку (громадяни України) заборонили в’їзд до Білорусі на 10 років.
Довідка. “Настоящее время” — російськомовний телеканал з редакцією в Празі, створений медіакорпорацією “Радіо Свобода” за участю “Голосу Америки”. Телеканал фінансується за допомогою грантів Конгресу США.