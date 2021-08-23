Черкаських ветеранів, що їхали на підняття прапору і яких дорогою затримала поліція, відпустили із Звенигородського райвідділу поліції.

Про це повідомили у “Нацкорпусі”.

“Ветерани і патріоти на свободі! Чому затримали? Не ясно. Мабуть у нас така практика в Державі – бити ветеранів ногами і везти до райвідділу. Нізащо!”, – повідомив Дмитро Кухарчук, який є керівником “Нацкорпусу” в Черкаській області.

“Ніхто, звичайно, пояснень незаконного затримання не давав, тим більше вибачень за розбиту техніку та поведінку правоохоронців. В цей час Зеленський сидить в Києві та розповідає про “майбутню деокупацію Криму”. Хочу нагадати, що території звільняють не саміти та мирні ініціативи, а українські військові. Ті самі, від яких Зеленський сьогодні відгороджується кордонами силовиків”, – зазначив керівник центрального штабу “Національного корпусу” Максим Жорін.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Черкаській області дорогою до Києва поліція зупинила автобуси із ветеранами “Азову” та інших підрозділів, які їхали на підняття прапора за участю президента Володимира Зеленського.

За словами Дмитра Кухарчука, який є керівником “Нацкорпусу” в Черкаській області, затриманих хлопців привезли у Звенигородський райвідділ поліції.

У коментарі #Буквам Дмитро Кухарчук зазначив, що поліціянтів було кілька сотень проти близько 30 ветеранів. “Били кийками, ногами, бризкали газом. Затримали шістьох хлопців”, – сказав Кухарчук.

У пресслужбі поліції Черкаської області повідомили, що близько 30 чоловік, намагалася зірвати захід за участю президента Зеленського.