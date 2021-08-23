Про це повідомили у “Нацкорпусі”.
“Ніхто, звичайно, пояснень незаконного затримання не давав, тим більше вибачень за розбиту техніку та поведінку правоохоронців. В цей час Зеленський сидить в Києві та розповідає про “майбутню деокупацію Криму”. Хочу нагадати, що території звільняють не саміти та мирні ініціативи, а українські військові. Ті самі, від яких Зеленський сьогодні відгороджується кордонами силовиків”, – зазначив керівник центрального штабу “Національного корпусу” Максим Жорін.
Нагадаємо, сьогодні зранку у Черкаській області дорогою до Києва поліція зупинила автобуси із ветеранами “Азову” та інших підрозділів, які їхали на підняття прапора за участю президента Володимира Зеленського.
За словами Дмитра Кухарчука, який є керівником “Нацкорпусу” в Черкаській області, затриманих хлопців привезли у Звенигородський райвідділ поліції.
У коментарі #Буквам Дмитро Кухарчук зазначив, що поліціянтів було кілька сотень проти близько 30 ветеранів. “Били кийками, ногами, бризкали газом. Затримали шістьох хлопців”, – сказав Кухарчук.
У пресслужбі поліції Черкаської області повідомили, що близько 30 чоловік, намагалася зірвати захід за участю президента Зеленського.
- 17 серпня на вулиці Інститутській, що поряд із Майданом Незалежності, встановили декорації для святкової постановки. Декорації відображали радянську епоху. Проте інсталяція не простояла навіть і пів дня – її зруйнували, а рештки прибрали.
- Варто зазначити, що під час того, як невідомі патріоти самотужки зносили декорації, на вулицю Інститутську прибуло підкріплення сил поліції спецпризначення. Правоохоронці почали силою затримувати та товкти тих, хто прийшов зносити декорації. Користувачі соцмереж описали це, як ефект дежавю, коли “Беркут” бив та вбивав людей у центрі столиці під час Революції Гідності.