Про це повідомили в офіційному новинному акаунті уряду Дубая у Twitter.

Генеральний прокурор емірату Дубай заявив, що державна прокуратура завершила розслідування інциденту, всі затримані були заслухані, їм висунули звинувачення у зберіганні порнографічних зображень і матеріалів з метою виробництва порнографічних матеріалів.

“Всі вони були ув’язнені до завершення розслідування, і прокуратура розпорядилася депортувати всіх обвинувачених з держави за їхню поведінку, яка суперечить суспільній моралі”, — йдеться в повідомленні.

Раніше в МЗС України повідомили, що серед затриманих — 12 громадянок України. Речник міністерства Олег Ніколенко інформував, що відповідно до законодавства ОАЕ їм загрожує штраф до 1300 доларів та депортація.

  • Нагадаємо, що на вихідних в мережі спливли фото та відео, на яких можна побачити понад 10 оголених жінок, що позують на балконі висотної будівлі у курортному районі Дубая. Процес зйомок зафільмувала людина, що знаходилася у сусідньому хмарочосі.
  • Згодом поліція Дубая повідомила про появу в Мережі “непристойного” відео та проінформувала про арешт людей на ньому зображених.