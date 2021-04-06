12 громадянок України, затриманих в Дубаї, ОАЕ через появу у "непристойному відео, опублікованому в Інтернеті", депортують.

Про це повідомили в офіційному новинному акаунті уряду Дубая у Twitter.

Генеральний прокурор емірату Дубай заявив, що державна прокуратура завершила розслідування інциденту, всі затримані були заслухані, їм висунули звинувачення у зберіганні порнографічних зображень і матеріалів з метою виробництва порнографічних матеріалів.

“Всі вони були ув’язнені до завершення розслідування, і прокуратура розпорядилася депортувати всіх обвинувачених з держави за їхню поведінку, яка суперечить суспільній моралі”, — йдеться в повідомленні.

Раніше в МЗС України повідомили, що серед затриманих — 12 громадянок України. Речник міністерства Олег Ніколенко інформував, що відповідно до законодавства ОАЕ їм загрожує штраф до 1300 доларів та депортація.

صرح المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي بأن النيابة أنهت التحقيقات مع المتهمين بواقعة البلاغ الجنائي الخاص بظهور مجموعة من الفتيات اللواتي خالفن السلوك العام للدولة، حيث تم الإستماع لأقوالهم ووجهت إليهم تهمتي الفعل الفاضح العلني

1/2 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 6, 2021