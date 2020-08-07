Кореспондентів телеканалу "Настоящее время" Ірину Ромалійську, Івана Гребенюка (громадяни України) та Юрія Баранюка (громадянин РФ) депортують з Білорусі після затримання.

Про це з місця події повідомила кореспондентка каналу Валерія Уласік.

Затриманих журналістів близько 17 години за київських часом було доставлено до Московського райвідділку Мінська. Близько 21 години кореспондентка каналу проінформувала, що автівка із затриманими журналістами виїхала з території главку.

“Відкрилася брама, виїхав звідти бус, і я побачила у відкритому вікні Ірину Ромалійську, встигнула крикнути їй: “Куди?”. Вона відповіла: “Готель, аеропорт”, — зазначила Уласік.

Правоохоронці відмовили у наданні будь-якої інформації про затриманих, зазначивши, що дані протягом доби будуть отримані посольствами України та РФ.

Пізніше “Настояще время” і білоруське видання TUT.by повідомили, що на журналістів чекає депортація.

Раніше стало відомо, що затримання може бути пов’язане зі статусом акредитації журналістів: телеканал вже кілька тижнів висвітлює вибори в Білорусі, однак журналісти не мали акредитації.

Т.в.о. президента медіакорпорації “Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа” Дейзі Сінделар заявила про відмову в акредитації, а TUT.by зазначили, що відповідні документи журналістів наразі перебувають на розгляді в МЗС Білорусі.