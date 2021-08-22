Затриманий на хабарі член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Євген Гетьман виявився довіреною особою голови СБУ Івана Баканова.

Про це повідомляє видання “Цензор.НЕТ”.

Так, 20 серпня детективи НАБУ разом із прокурорами САП затримали чинного члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) під час отримання ним хабаря у розмірі 90 тис. доларів. Посадовець вимагав кошти за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.

Агент НАБУ під прикриттям за легендою хотів купити ліцензію на ведення азартного бізнесу, встановив, що заплатити легально в бюджет і оформити всі документи можна лише тоді, якщо заплатити хабар керівництву комісії. А керівництво комісії вимагало хабарі без будь-яких посередників. У даному випадку був затриманий на вимаганні виконувач обов’язків голови комісії Євген Гетьман.

Проте найбільш неочікуваною новиною для детективів НАБУ виявилося те, що Гетьман виявився лейтенантом СБУ, помічником начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ з оперативних питань. Гетьмана оформили як офіцера чинного резерву, якого відрядили з СБУ для “роботи” в Комісії.

“Джерела в СБУ повідомляють, що кандидатуру Гетьмана на затвердження президенту Зеленському представив очільник СБУ Іван Баканов. Гетьман – довірена особа і “збирач” Баканова в азартних іграх”, – пише “Цензор.НЕТ”.