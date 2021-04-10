Про це у коментарі #Буквам повідомив адвокат Олексій Носов, партнер юридичної компанії Міллер.

“Тут двояка ситуація, правоохоронці Еміратів, з якими зв’язався консул і з якими ми спілкувалися повідомили, що начебто дівчатам була дана можливість одного телефонного дзвінка родичам одразу після затримання. Проте наша клієнтка не дзвонила ні родичам, ні подругам, ні хлопцеві. І хлопець її (який звернувся до адвокатів, – ред.) не вірить в те, що їй дали таку можливість і вона не повідомила нікому з близьких, що з нею і де вона. Якщо це підтвердиться, то це буде порушенням”, – сказав він.

Носов додав, що адвокати звернулись з адвокатським запитом до консульства і чекають від них відповіді. В запиті вони написали, що просять надати можливість конфіденційного спілкування з клієнткою телефоном.

Щодо покарання, яке загрожує українками, адвокат повідомив, що відповідно до тієї інформації, яку надали в консульстві в усній розмові до них не буде застосовано ні штраф, ні затримання, ні якісь інші покарання. Проте як наслідок депортації, можливо, українкам заборонять в’їзд до Еміратів, але поки що офіційної інформації немає. В Україні ж можуть бути проведені лише допити для встановлення якихось фактів.