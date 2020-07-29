Міністерство закордонних справ Білорусі викликає послів України і РФ та посилює кордони з Росією після затримання бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер".

Про це повідомляє білоруське державне агентство БелТА.

Як стало відомо раніше, правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вангер”.

У правоохоронних органах заявили, що отримано інформацію про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”.

Повідомляється, що після прибуття до Мінська з 24 на 25 липня група заселилася в один з готелів столиці й мала виселитися 25 липня. Однак група залишила готель лише 27 липня і переїхала до одного з санаторіїв Мінського району.

Там, за даними адміністрації санаторію, особи поводилися нехарактерно для туристів: спиртного не вживали, розважальних закладів не відвідували, трималися відокремлено, намагаючись не привертати до себе уваги. При цьому всі приїжджі були одягнені в стилі мілітарі. За той час, що вони перебували в санаторії, росіяни невеликими групами уважно вивчали його територію.

Затримання відбулося вночі на 29 липня. Спершу було затримано 32 особи, ще одну людину виявлено та затримано на півдні країни. Правоохоронці запевняють, що мають підтверджену інформацію про наявність у цих осіб реального досвіду участі в локальних збройних конфліктах. Триває перевірка.

Після інциденту президент Білорусі скликав членів Радбезу на нараду, де назвав те, що відбулося, “надзвичайною подією”.

Після наради генсекретар Ради безпеки Андрій Равков розповів журналістам, що РФ не інформувала завчасно про перекидання приватної військової компанії. Тому міністерству закордонних справ доручено відправити запити та запрошення для посла Російської Федерації.

Деякі з затриманих могли брати участь у бойових діях на Донбасі. Тому посол України також буде викликаний.

“Уже зараз за ​​наявною інформацією за результатами опитувань цих людей, близько 14 осіб — це ті, які проходили за програмою обліку людей, були зафіксовані на Донбасі. Тому запрошується і посол України з цього питання”, — сказав Равков.

Крім того, буде посилено оперативне прикриття державних кордонів Білорусі.

“І в тому числі кордон з Російською Федерацією в рамках вивчення обстановки, виявлення осіб, які перетинають державний кордон, в тому числі на зеленому кордоні. Ці сили будуть суттєво посилені”, — додав генсек РБ.