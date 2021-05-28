Про це повідомляється на сайті ICAO.

Відповідне рішення Рада ICAO ухвалила напередодні на спеціальному засіданні.

“Рада ICAO висловила серйозне занепокоєння з приводу очевидного вимушеного відхилення від маршруту рейсу Ryanair FR4978, комерційного пасажирського літака, що виконував політ у повітряному просторі Білорусі в неділю, 23 травня. На скликаному спеціальному засіданні керівний орган ICAO відзначив важливість встановлення обставин інциденту і розуміння того, чи мало місце будь-яке порушення… міжнародного авіаційного права… Посилаючись на статтю 55 (e) Чиказької конвенції, рада ICAO вирішила провести розслідування цієї події з метою встановлення фактів і у зв’язку з цим попросила секретаріат ICAO підготувати проміжний звіт для наступного засідання поточної сесії“, – зазначається в повідомленні.

Рада також закликала всі держави-члени ICAO та інші зацікавлені сторони співпрацювати з розслідуванням.

“Рада вирішила, що всі факти повинні бути офіційно встановлені в результаті розслідування ICAO”, – наголосив президент Ради ICAO Сальваторе Скачітано.

Міністр транспорту Ірландії Імон Раян повідомив, що перші результати розслідування (проміжний звіт) мають бути оприлюднені до 25 червня.

Як зазначає агентство Reuters, розслідування ICAO буде спрямоване на встановлення фактів і визначення того, чи були порушені правила міжнародної авіації під час інциденту з Ryanair. Водночас ICAO має небагато механізмів для покарання держав-членів, крім призупинення права голосу.

Обізнані джерела повідомили Reuters, що Росія і Китай відмовилися підтримати розслідування ICAO.

Як відомо, Міжнародна організація цивільної авіації була заснована відповідно до Чиказької конвенції про цивільну авіацію 1944 року. ICAO є спеціалізованою установою ООН, що займається координацією міжнародного співробітництва у всіх аспектах діяльності цивільної авіації.

Учасниками ІКАО є понад 190 держав. Штаб-квартира ICAO розташована в місті Монреаль (Канада).

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція) – це основний документ міжнародного права, що регулює цивільні авіаперевезення. Документ було укладено в 1944 році в Чикаго. Він регламентує міжнародні польоти цивільних повітряних суден у міжнародному і національному повітряному просторах задля забезпечення їхньої ефективності і безпеки.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.