Народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива назвав затримання в аеропорту Мінська засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича "блискучою операцією" білоруських спецслужб.

Про це Кива написав на своїй Facebook-сторінці.

“Вітаю білоруські спецслужби з проведенням блискучої операції з нейтралізації супротивника, що несе загрозу національній безпеці”, – написав Кива і вимкнув коментарі до свого допису.

Також нардеп пообіцяв, що коли його політсила “прийде до влади”, то обов’язково буде використовувати досвід Білорусі.

Нагадаємо, що з українських парламентарів не лише Кива схвально відгукнувся про спецоперацію білоруських спецслужб.

Народний депутат України від фракції “Слуга народу” Євгеній Шевченко також підтримав затримання у Мінську Романа Протасевича, якому тепер загрожує смертна кара.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, білоруська влада підняли винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Пуціла перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Пуціла обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.