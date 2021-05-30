Опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича перевели в СІЗО КДБ в Мінську, де також знаходиться його дівчина, росіянка Софія Сапега.

Про це в коментарі BBC розповів батько журналіста Дмитро Протасевич.

Як відомо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.

Раніше стало відомо, що Софія Сапега перебуває у СІЗО КДБ Мінську. Там же тепер перебуває і Роман Протасевич, про що його різні дізналися, коли СІЗО прийняло передачу для нього у п’ятницю.

“Ми не знали, де він знаходиться, поки дочка не передала посилку. А раз її взяли, зрозуміло, де. Вона передала те, що там дозволено — предмети особистої гігієни… Він просив книгу через адвоката, але її не прийняли, тому що друкована продукція заборонена”, — розповів батько затриманого.

Дмитро Протасевич все ще сумнівається в тому, що його син “бадьорий і веселий”, як Роман нібито повідомив своєму адвокатові на першій зустрічі, що відбулася в четвер.

Батько затриманого також впевнений, що його сина катували, і хвилюється через його стан здоров’я.

Як відомо, адвокат Романа Протасевича дав силовикам підписку про нерозголошення, тому його рідні не отримують багато інформації про перебіг справи, стан затриманого тощо.

Нагадаємо, увечері 24 травня в Мережу виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.

Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, тоді заявив, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

Наступного Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.