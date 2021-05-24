ЗеПорушення

47

Всього порушень

17

Днів без порушень
16:30 Затримання журналіста Протасевича: Литва закликала своїх громадян не відвідувати Білорусь
16:18 «Укрзалізниця» запускає «Прикарпатський експрес», який з’єднає три туристичні регіони
15:50 У Великій Британії з замку вкрали коштовності королеви Марії Стюарт
15:34 Порошенко про затримання Протасевича: Слід запровадити санкції і відмовитись від електроенергії з Білорусі
15:18 Дженніфер Лопес і Бен Аффлек підігріли чутки про возз’єднання
15:00 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 24 травня
14:07 Завтра НАТО обговорить примусову посадку Ryanair у Мінську з журналістом Протасевичем на борту
14:00 До Києва прийшло метеорологічне літо
13:42 Польща хоче заборонити польоти над Білоруссю і запропонує це зробити іншим країнам ЄС, – ЗМІ
13:38 Франція допустила закриття повітряного простору над Білоруссю після вимушеної посадки літака Ryanair
12:28 «Форсаж-9» зібрав понад 120 млн доларів за тиждень у прокаті
12:25 У мережі з’явився фрагмент розмови диспетчера аеропорту Мінська з пілотом Ryanair
12:16 У США TikTok-вечірка закінчилася зіткненнями з поліцією
11:41 Вийшов тизер фільму «Минулої ночі в Сохо» Едгара Райта
11:20 Латвійська авіакомпанія airBaltic припиняє польоти над Білоруссю після посадки рейсу Ryanair в Мінську
11:19 В Японії стартувала масова вакцинація від COVID-19 літніх людей
10:47 «Слугу» Євгенія Шевченка виключили із фракції
10:46 Вже йде дискусія, хто замінить Авакова, – ексгенпрокурор Рябошапка
10:25 Міжнародна організація цивільної авіації відреагувала на примусову посадку літака Ryanair у Мінську
10:13 Затримання Протасевича: Ілля Кива привітав Білорусь з «блискучою операцією»
09:17 Генпрокуратура Литви розслідує примусову посадку літака Ryanair у Мінську
08:40 В Україні за минулу добу зафіксовано 1334 нових випадки COVID-19
08:30 Афіша 24 – 30 травня. Події в Києві, які не можна пропустити
07:57 Лікарні в японському місті Осака заповнені хворими на COVID-19
07:46 24 травня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:17 24 травня дощитиме на Лівобережжі та в Центральній Україні
01:17 Після затримання в Мінську Протасевича соцмережі закликають до бойкоту Ryanair

23 травня

23:57 НАТО вимагає розслідування примусової посадки літака Ryanair в Мінську
23:25 Затримання творця Nexta: у Ryanair прокоментували екстрену посадку літака
22:59 «Слуга народу» Шевченко підтримав затримання творця Nexta: бацька вам, не Янукович

Затримання журналіста Протасевича: Литва закликала своїх громадян не відвідувати Білорусь

Міністерство закордонних справ Литви після вимушеної посадки літака і затримання білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, порадило своїм громадянам не приїжджати в Білорусь.

Понеділок, 24 травня 2021, 16:30

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Беручи до уваги події 23 травня, коли пасажирський літак Ryanair, что прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс, примусове пріземлівся, и вінікла загроза безпеці та життю людей, Міністерство закордоних справ заклікає громадян Литви утріматіся від поїздок до Республики Білорусь. Громадянам Литви, Які Вже там знаходяться, рекомендується залишити цю країну”, – йдеться у повідомленні.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, напередодні білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянином Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу NEXTA Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.

  • Євросоюз засудив дії президента Олександра Лукашенка за екстрену посадку літака із засновником Nexta.
  • Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Україна вимагає від Білорусі негайного звільнення засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.
  • Прокуратура Литви відкрила кримінальну справу за фактом вимушеної посадки рейсу Ryanair в Мінську, який летів до Вільнюса.
  • Держсекретар при міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон заявив, що Євросоюз може розширити санкції проти Білорусі у зв’язку з примусовою посадкою лайнера авіакомпанії Ryanair в Мінську, на борту якого перебував журналіст, засновник опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич. Також Париж допускає закриття повітряного простору Білорусі.
Теги: Білорусь, затримання, Роман Протасевич, Литва

Читати #Букви у Telegram і у Facebook