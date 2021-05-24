Затримання журналіста Протасевича: Литва закликала своїх громадян не відвідувати Білорусь

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Беручи до уваги події 23 травня, коли пасажирський літак Ryanair, что прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс, примусове пріземлівся, и вінікла загроза безпеці та життю людей, Міністерство закордоних справ заклікає громадян Литви утріматіся від поїздок до Республики Білорусь. Громадянам Литви, Які Вже там знаходяться, рекомендується залишити цю країну”, – йдеться у повідомленні.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, напередодні білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянином Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу NEXTA Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.