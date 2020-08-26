У середу, 26 серпня, співробітники Національної поліції України затримали підозрюваного в підпалі автомобіля журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".

Про це поінформували в пресслужбі МВС України. Також про це повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Відзначається, що затриманий є жителем Луганщини.

У нього вилучили одяг, запальні шашки та інші докази.

“Сьогодні вранці Національна поліція України затримала в порядку ст.208 КПК жителя Луганщини, який обґрунтовано підозрюється в підпалі авто журналістів “Схеми: корупція в деталях – RFERL Радіо Свобода”. Вилучено одяг зловмисників, запальні шашки, інші докази. Тривають обшуки”, – відзначається в повідомленні.

Деталі в МВС обіцяють повідомити пізніше.

Про те, що водієві журналістської програми “Схеми: корупція в деталях” Борису Мазуру вночі спалили автомобіль, стало відомо 17 серпня. Авто спалили у дворі будинку в Броварах, де живе Мазур.

Під час огляду авто правоохоронцями були виявлені залишки запалювальної суміші на передньому колесі. Поліцейські взяли матеріал на експертизу.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу. Справу кваліфіковано як умисне знищення майна шляхом підпалу.

Журналіст “Схем” Михайло Ткач повідомляв, що за авто і журналістами вели спостереження співробітники охорони президента УДО. В Управлінні державної охорони спростовували цю заяву і запевнили, що не стежили за знімальною групою програми “Схеми”.