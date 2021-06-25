У середу, 23 червня, в магазинах “Всі. Свої” та на складі відбулися обшуки податківців.

Про це повідомили у пресслужбі магазину.

За попередніми даними, співробітники Державної фіскальної служби (ДФС) заблокували роботу магазинів, затримали працівників, вилучили комп’ютери, документи й готівкові кошти.

“Підставою для обшуків було нібито ухиляння від сплати податків за допомогою ФОПів. Сталося це наступного ж дня після презентації виставки “Крим. Літній сезон: те, що у нас не забрати”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що затриманих працівників магазинів та складів відпустили пізно ввечері того ж дня.

Додамо, що магазини “Всі. Свої” працюють за принципом маркетплейсу. Виробники та бренди можуть користуватися вітринами та полицями магазинів для продажу кінцевому споживачу.

“ДФС уже зверталась до нас із питаннями восени 2020 року. Ще тоді ми надали всю необхідну інформацію. Але цього виявилось замало: податківці прийшли з обшуками”, – зазначили у пресслужбі.

Наголошується, що за шість років існування проєкту було відкрито чотири магазини, працевлаштовано понад 500 людей. Проєкт допоміг вийти на ринок понад 2 000 українських брендів. У пресслужбі кажуть, що “Всі. Свої” – платформа, яка самостійно просуває ринок локального продукту.

“Що буде далі? Наразі ДФС все ще вважає, що ми порушники, тому юридична служба магазину “Всі. Свої” відстоюватиме свою правову позицію. Якщо доведеться, ми підемо до суду. І хабарів давати не будемо”, – йдеться у заяві.

Але проєкт вважає, що відстоювати власну позицію — замало. Адже сотні підприємців щодня потрапляють у складні стосунки із податковою. “Всі. Свої” пропонують організувати круглий стіл чи освітню програму, що допоможуть українським підприємцям відстоювати свою юридичну позицію у подібних ситуаціях.

“Ми запрошуємо до діалогу державу, суспільство та бізнес! Тільки в комунікації ми зможемо знайти спільне рішення та ініціювати у законодавстві необхідні зміни: щоб бізнес-модель маркетплейсів могла безперешкодно існувати та допомагати українським виробникам зустрітись із покупцями”, – додали представники “Всі. Свої”.

Проєкт готовий організувати таку подію вже наступного тижня.