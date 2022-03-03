Про це повідомляє Служба безпеки України.
Внаслідок дій колаборанта загинула сім’я з п’яти осіб, серед яких були діти. Атака ворога тимчасово позбавила доступу до мовлення центральних телеканалів. Він наполегливо просив передати інформацію окупантам, щоб українські канали не закликали давати відсіч загарбникам. Проте відновити телемарафон вдалося за короткий проміжок часу, а трансляція була доступна на YouTube.
Слідчі Служби безпеки встановлюють всіх причетних до обстрілів. Для цього вони працюють з підозрюваним, аби кожен винний був покараний.
“Зрадник понесе сувору відповідальність за свої дії та більше не зможе шкодити Україні та її громадянам”, — наголосили СБУ.
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