Затримана у Швеції пара шпигунів з РФ була сусідами з агентами ГРУ – Bellingcat

Про це повідомив засновник видання Bellingcat Еліот Хіггінс у Twitter.

Затримані у Швеції – 59-річний Сергій Скворцов та 58-річна Олена Кулькова. Хіггінс зауважив, подружжя з 1999 року є власниками московської квартири на вулиці Зорге, 36. Невдовзі після її придбання подружня пара переїхала до Швеції.

This week, a Russian couple living in Sweden for the past 20 years were arrested, with the husband detained under suspicion of working for the Russian intelligence services. @christogrozev did some digging and made some interesting discoveries about their neighbours in Moscow. pic.twitter.com/0VRnvHKlNt — Eliot Higgins (@EliotHiggins) November 26, 2022

Та цікаво те, що одна із квартир у цьому будинку зареєстрована на співробітника військової розвідки ГРУ Дениса Сергєєва, якого підозрюють в отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Відомо також, що Сергєєв, який подорожував із паспортом, на ім’я Сергія Федотова, у 2015 році брав участь в отруєнні болгарського підприємця Омеляна Гебрева нервово-паралітичною речовиною.

This building is packed full of interesting residents. The apartment number of the couple arrested in Sweden is 282, and just down the corridor is apartment 288, the home of Denis Sergeev, the 3rd suspect in the Skripal poisoning:https://t.co/YMgWSSiGPl — Eliot Higgins (@EliotHiggins) November 26, 2022

Окрім цього, у цьому ж будинку зареєстрований генерал-майор Андрій Авер’янов – голова військової частини 29 155 ГРУ. Ця частина відома як 161 навчальний центр, в якому співробітники ГРУ проходять бойову підготовку.

Major General Andrey Ilchenko, linked GRU disinformation operations, also resides in the same apartment building, along with many other members of Unit 29155. We previously linked Ilchenko to the activities of the “independent” Bonanza Media:https://t.co/LatDdgIn2Q — Eliot Higgins (@EliotHiggins) November 26, 2022

Щобільше, за адресою також зареєстровано генерал-майора ГРУ Андрія Ілліченка, відомого “операціями з дезінформації”, та інших службовців військової частини 29155.

Розслідувачі також зауважили, що на Зорге, 36 зареєстровано дочку затриманих у Швеції передбачуваних російських шпигунів, яка працює в одній шведській компанії разом із батьком та колишнім високопоставленим співробітником шведської розвідки.

Згідно з отриманими журналістами документами, затриманий у Швеції росіянин підозрюється у шпигунській діяльності проти США з 2013 року та проти Швеції з 2014 року. Весь цей час затриманий та його дружина вели у Швеції бізнес із продажу промислових технологій. Крім того, ім’я росіянина фігурувало у списках радянських дипломатів, яких у період із 1974 по 1983 рік усунули від роботи за шпигунство.

24 листопада стало відомо, що Служба безпеки Швеції провела операцію в районі Стокгольма, в результаті якої затримала двох іноземців за підозрою у шпигунстві. Йдеться про подружню пару з РФ.

Обшуки та затримання підозрюваних проводились за сприяння поліції та збройних сил Швеції. Окрім цього, про те, що сталося, поінформовано міністра оборони країни.

Водночас відповідно до отриманих даних видання Aftonbladet, затримані — це подружня пара з РФ, що емігрувала до Швеції понад 20 років тому.

За версією слідства, росіяни шпигували протягом останніх 10 років. Пара має бізнес у країні з експорту та імпорту технологій та електроніки з річним оборотом більш ніж 30 млн крон на рік.

У 2016 році парою зацікавилися податкові органи країни та, згодом, провели обшук, котрий довів, що фірма має складну структуру власності, яка веде за кордон. У цей час вже велося розслідування про можливе шпигунство росіян.

Раніше у Норвегії звинуватили у шпигунстві російського розвідника Михайла Мікушина, який вдавав з себе співробітника Арктичного університету Тромсе бразильця Жосе Ассіса Джіаммаріа.

Глава британської контррозвідки (MI5) Кен МакКаллум заявив, що здатності РФ шпигувати в Європі завдано “найзначнішого стратегічного удару” в новітній історії після скоординованого вислання дипломатів з моменту повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

У жовтні стало відомо, що у Німеччині виявили активізацію іноземної розвідки. Зокрема на території країни посилилася розвідка з РФ та Китаю.