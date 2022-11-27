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Затримана у Швеції пара шпигунів з РФ була сусідами з агентами ГРУ – Bellingcat

Провідний журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв виявив "цікавих сусідів у Москві" у подружньої пари, затриманої нещодавно у Швеції за підозрою у шпигунстві. Ними виявились агенти ГРУ.

Неділя, 27 листопада 2022, 18:24
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Про це повідомив засновник видання Bellingcat Еліот Хіггінс у Twitter.

Затримані у Швеції – 59-річний Сергій Скворцов та 58-річна Олена Кулькова. Хіггінс зауважив, подружжя з 1999 року є власниками московської квартири на вулиці Зорге, 36. Невдовзі після її придбання подружня пара переїхала до Швеції.

Та цікаво те, що одна із квартир у цьому будинку зареєстрована на співробітника військової розвідки ГРУ Дениса Сергєєва, якого підозрюють в отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Відомо також, що Сергєєв, який подорожував із паспортом, на ім’я Сергія Федотова, у 2015 році брав участь в отруєнні болгарського підприємця Омеляна Гебрева нервово-паралітичною речовиною.

Окрім цього, у цьому ж будинку зареєстрований генерал-майор Андрій Авер’янов – голова військової частини 29 155 ГРУ. Ця частина відома як 161 навчальний центр, в якому співробітники ГРУ проходять бойову підготовку.

Щобільше, за адресою також зареєстровано генерал-майора ГРУ Андрія Ілліченка, відомого “операціями з дезінформації”, та інших службовців військової частини 29155.

Розслідувачі також зауважили, що на Зорге, 36 зареєстровано дочку затриманих у Швеції передбачуваних російських шпигунів, яка працює в одній шведській компанії разом із батьком та колишнім високопоставленим співробітником шведської розвідки.

Згідно з отриманими журналістами документами, затриманий у Швеції росіянин підозрюється у шпигунській діяльності проти США з 2013 року та проти Швеції з 2014 року. Весь цей час затриманий та його дружина вели у Швеції бізнес із продажу промислових технологій. Крім того, ім’я росіянина фігурувало у списках радянських дипломатів, яких у період із 1974 по 1983 рік усунули від роботи за шпигунство.

24 листопада стало відомо, що Служба безпеки Швеції провела операцію в районі Стокгольма, в результаті якої затримала двох іноземців за підозрою у шпигунстві. Йдеться про подружню пару з РФ.

Обшуки та затримання підозрюваних проводились за сприяння поліції та збройних сил Швеції. Окрім цього, про те, що сталося, поінформовано міністра оборони країни.

Водночас відповідно до отриманих даних видання Aftonbladet, затримані — це подружня пара з РФ, що емігрувала до Швеції понад 20 років тому.

За версією слідства, росіяни шпигували протягом останніх 10 років. Пара має бізнес у країні з експорту та імпорту технологій та електроніки з річним оборотом більш ніж 30 млн крон на рік.

У 2016 році парою зацікавилися податкові органи країни та, згодом, провели обшук, котрий довів, що фірма має складну структуру власності, яка веде за кордон. У цей час вже велося розслідування про можливе шпигунство росіян.

Раніше у Норвегії звинуватили у шпигунстві російського розвідника Михайла Мікушина, який вдавав з себе співробітника Арктичного університету Тромсе бразильця Жосе Ассіса Джіаммаріа.

Глава британської контррозвідки (MI5) Кен МакКаллум заявив, що здатності РФ шпигувати в Європі завдано “найзначнішого стратегічного удару” в новітній історії після скоординованого вислання дипломатів з моменту повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

У жовтні стало відомо, що у Німеччині виявили активізацію іноземної розвідки. Зокрема на території країни посилилася розвідка з РФ та Китаю.

Теги: ГРУ, журналісти, розслідування, російські шпигуни, шпигуни з рф, Bellingcat

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