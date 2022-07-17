Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).
Слідство встановило, що він передавав представниками спецслужб Російської Федерації розвідувальну інформацію проти України. Зокрема ту, що становить державну таємницю. Інформацію підтвердили під час експертиз, які провело ДБР.
Ексначальник регіонального управління СБУ брав участь у діяльності злочинної організації. Угрупування займалося підривною діяльністю проти України. Їхні дії “завдавали шкоди суверенітету, територіальній цілісності і недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці”.
Зазначимо, що у березні 2022 року президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Власенка головою Служби безпеки в Криму, звільнивши Олега Кулініча. Утім останній продовжив працювати в силових структурах та на момент затримання був помічником глави Служби безпеки Івана Баканова.
Проти Олега Кулініча порушили справу за ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ньому), ч. 1 ст .111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114 (пособництво в передачі або зборі з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).
- Нагадаємо, слідчі заочно повідомили колишньому заступнику голови розвідувального управління командування штабу Військово-Морських Сил ЗСУ про підозру в державній зраді.
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